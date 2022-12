Cesar Tralli comemora aniversário dos bastidores do ’Jornal Hoje’ - Reprodução Internet

Cesar Tralli comemora aniversário dos bastidores do ’Jornal Hoje’Reprodução Internet

Publicado 23/12/2022 13:02

Rio - O apresentador Cesar Tralli postou no Instagram, nesta sexta-feira, uma foto da comemoração de seu aniversário nos bastidores do "Jornal Hoje". O jornalista completou 52 anos e ganhou um bolinho da produção do noticiário. "Sextou pra mim… de um jeito todo especial aqui no 'JH'. Muito obrigado por tanto carinho. Amo muito este ofício e esta equipe espetacular. Sou pura gratidão no meu aniversário", escreveu na legenda da imagem.

fotogaleria

Os amigos e fãs desejaram felicidades nos comentários. "Parabéns e muita saúde, querido", disse a apresentadora Eliana. "Bom dia com o amor da minha vida! O aniversariante do dia. Café da manhã especial", disse Ticiane Pinheiro, mulher do jornalista.