Paulo Vieira diz que Globo vetou piada com Cássia Kis no 'Melhores do Ano' - Reprodução/TV Globo/Ellen Soares

Paulo Vieira diz que Globo vetou piada com Cássia Kis no 'Melhores do Ano'Reprodução/TV Globo/Ellen Soares

Publicado 26/12/2022 14:47 | Atualizado 26/12/2022 14:53

Rio - Paulo Vieira participou do prêmio "Melhores do Ano", no "Domingão com Huck", da TV Globo, e fez diversas piadas envolvendo o contexto político do país. No entanto, o humorista revelou que foi vetado pela emissora por uma brincadeira com a atriz Cássia Kis, que foi detonada nos últimos meses por falas homofóbicas e por apoiar atos antidemocráticos após a derrota de Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais.

fotogaleria

"Perdi o início. Entrou minha piada com a Cássia 'Beijos'?", quis saber o comediante, neste domingo, em postagem no Twitter que já foi apagada. "Um corte horrível", comentou um seguidor, ao que Paulo replicou: "Ah, acontece", escreveu ele, com um emoji de tristeza, sem revelar detalhes da piada que foi cortada na edição do programa.

ah



acontece — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 25, 2022

A TV Globo reuniu grandes nomes de sua dramaturgia e jornalismo para premiar os destaques de 2022 no prêmio "Melhores do Ano". No último domingo, uma polêmica agitou as redes sociais após Gkay lamentar ser alvo de piadas durante a premiação . Uma das situações ocorreu durante uma homenagem aos artistas mortos em 2022. Fábio Porchat citou Jô Soares, que faleceu aos 84 anos, em São Paulo, em agosto, e cutucou a humorista: "O que Jô Soares faria com uma Gkay na frente dele? Foi por isso que ele preferiu nos deixar", afirmou ele a Tatá Werneck.

Gkay, então, se pronunciou através de sua rede social: "Você dizer que uma pessoa preferiu ir embora do que me entrevistar realmente não tem noção alguma do quanto isso me fere em mil lugares. Primeiro, pois sei o que é perder alguém, segundo porque ser entrevistada pelo Jô era um dos meus sonhos e terceiro porque eu devo ser um lixo enorme".