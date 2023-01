Paola Carosella ganha novo programa de culinária no GNT - Divulgação

Publicado 03/01/2023 18:17

Rio - Ex-jurada do "MasterChef Brasil", Paola Carosella se prepara para retornar à televisão como apresentadora do GNT, canal pago da Rede Globo. Nesta terça-feira, a chef argentina anunciou que comandará o "Alma de Cozinheira", programa que mistura culinária e entrevistas, previsto para estrear ainda no primeiro semestre deste ano.

"É uma grande surpresa! Esse ano eu faço parte, com muita honra e alegria, da família GNT. Ainda no primeiro semestre vou estrear um programa lindo. Só o nome já é belíssimo: o programa vai se chamar Alma de Cozinheira. A minha alma", declarou ela, em vídeo publicado no Instagram para comemorar a novidade.

A empresária de 50 anos ainda contou detalhes sobre o formato que apresentará: "É um programa de entrevistas, em que vou convidar pessoas incríveis, que eu admiro muito. Cozinhar pra elas, recebê-las neste espaço maravilhoso e ter conversas sobre um monte de coisas", explicou. "Tô muito feliz, venham junto. É uma honra fazer parte e estou feliz de poder dar isso pra vocês de presente", completou a chef.

Além disso, Paola Carosella também estará na TV aberta como jurada do reality show "Minha mãe cozinha melhor que a sua" , ao lado do chef João Diamante. Apresentado por Leandro Hassum, o programa será formado por três duplas formadas por mães e filhos, sendo que uma das pessoas da dupla precisa ser uma personalidade. Na dinâmica, o filho vai ter que cozinhar enquanto a mãe vai dando apenas algumas orientações.

"Estou feliz e empolgada para este projeto! E feliz de voltar à TV e ainda mais na Globo. Adorei a ideia do programa: é entretenimento, é leve e ainda tem mães e filhos na cozinha. Vou dar sempre o melhor de mim! Adoro o Leandro e o João e sei que vai ser uma experiência divertida e desafiante", celebrou Paola, ao comentar a atração que tem previsão de estreia para o mês de janeiro, apesar de não ter uma data confirmada.

