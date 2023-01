Milton Nascimento ganha um ‘Altas Horas’ especial, em sua homenagem - Daniela Toviansky / TV Globo

Milton Nascimento ganha um ‘Altas Horas’ especial, em sua homenagemDaniela Toviansky / TV Globo

Publicado 07/01/2023 05:00

Rio - Com seis décadas de carreira, Milton Nascimento, de 80 anos, é o grande homenageado do "Altas Horas", da TV Globo, que vai ao ar neste sábado, após "Travessia". O programa, comandado por Serginho Groisman, será repleto de histórias, emoção e música. Além do cantor, que se despediu dos palcos, no dia 13 de novembro do ano passado, no Mineirão, em Belo Horizonte, com a turnê "A Última Sessão de Música", participam da atração Duda Beat, Liniker, Maria Gadú, Pitty, Samuel Rosa, Sandy e Zé Ibarra.

"Milton Nascimento é um elemento tão importante da nossa música, que o que tentamos fazer foi uma homenagem à altura do que ele representa", afirma Serginho. Vale lembrar que o cantor, com 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, já marcou presença inúmeras vezes no 'Altas Horas' e um dos palcos da atração foi batizado com seu nome, em 2020. Este, inclusive, é o lugar em que o músico, que nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em Minas Gerais, ocupará na edição, acompanhado de sua banda.

No palco, Milton se diverte ao relembrar a vida antes da fama. "Eu cantava em bares, restaurantes, tudo, e tocava baixo. Tinha uns 15 anos. O Juizado de Menores encostava e a gente comia batata frita", afirma. O artista ainda relembra seu primeiro encontro com Elis Regina. A cantora exerceu um papel fundamental na carreira dele, sendo uma das responsáveis por sua projeção ao gravar uma de suas composições, "Canção do Sal", em 1966. "Fui até a casa dela e cantei várias músicas, e ela nada, nenhuma reação. Pensei ‘acho que vou embora’, e quando eu estava saindo ela perguntou se eu não tinha mais nenhuma canção. Eu disse que tinha, mas não gostava. Aí cantei a 'Canção do Sal', que foi uma música que fiz na máquina de escrever”, lembra Milton. “'Canção do Sal' foi a música que compus mais rapidamente”, completa.

Além de comentar sua vida e obra, Milton vai encantar o público ao som de seus maiores sucessos como "Coração de Estudante", "Nos Bailes da Vida" e "Calix Bento". Ele também tocará acordeon em "Ponta de Areia". A música continua com os convidados de peso do programa, que celebram o repertório vasto do artista. Duda Beat canta "Nada Será Como Antes", Pitty interpreta "Um Girassol da Cor do Seu Cabelo”, Liniker entoa “Encontros e Despedidas”, Maria Gadú brilha ao som de “Canção da América”, Samuel Rosa mostra “Trem Azul”, Zé Ibarra executa “Volver a Los 17” e Sandy arrasa com o hit “Travessia”.

Como não é todo dia que Milton Nascimento 'dá um show' na TV Globo, vários artistas e personalidades conferiram o programa da plateia. Foi o caso dos atores Reynaldo Gianecchini e Allanis Guilen; o filósofo Mário Sergio Cortella; o também filósofo e advogado Silvio Almeida; o músico Amaro Freitas; os jornalistas Sandra Annenberg e Valmir Salaro; o autor, diretor e produtor cinematográfico Cao Hamburguer; o cineasta Fernando Meirelles; o fotógrafo Bob Wolfenson; e o arquiteto Isay Weinfeld, entre outros.