José Loreto dá show como Lui Lorenzo na festa de lançamento 'Vai na Fé'

Rio - O ator José Loreto deu uma palinha do que o público pode esperar de seu novo personagem, Lui Lorenzo, da novela "Vai na Fé", durante a festa de lançamento do folhetim, que aconteceu no Teatro Rival Refit, no Centro do Rio, na noite desta terça-feira. A trama de Rosane Svartman tem estreia prevista para a próxima segunda-feira e vai substituir "Cara e Coragem" no horário das 19h.

José Loreto se apresenta como Lui Lorenzo na festa da novela 'Vai na Fé'.

Crédito: Tábata Uchoa / Agência O Dia#ODia pic.twitter.com/zuvJ0DNHYX — Jornal O Dia (@jornalodia) January 11, 2023

Durante o evento, Loreto fez uma performance pra lá de animada e empolgou o elenco e os jornalistas que estavam no local com as músicas "Joana Safadinha" e "Balada lá em casa", entre outras. As atrizes Azzy, a Ivy Furacão, e Letícia Salles, a Érika Tornado, que vivem as dançarinas de Lui, também participaram do show.

"Eu estou muito feliz. Estou gravando de segunda a sábado, domingo eu estou ensaiando... Ontem tinha 15 cenas no estúdio, quatro eram de dança, de ensaio, cantando. Tem uma coreografia, aí tenho que chegar mais cedo, passar a coreografia. E como a gente se preparou, também estamos improvisando muito. Vamos cantar, dançar, rebolar e dar o nosso melhor", disse o ator em conversa com os jornalistas pouco antes de se apresentar.

Famosos como Sheron Menezzes, Samuel de Assis, Claudia Ohana, Regiane Alves, Carolina Dieckmann, Emílio Dantas, Mel Maia, entre outros, também participaram da festa de lançamento de "Vai na Fé".

