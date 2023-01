Milton Nascimento - Marcos Hermes / Divulgação

Milton Nascimento Marcos Hermes / Divulgação

Publicado 18/01/2023 05:00

Rio - Após ser homenageado no "Altas Horas", é a vez de Milton Nascimento, de 80 anos, ser o grande protagonista do primeiro "Som Brasil" do ano, da TV Globo, nesta quarta-feira. Sob o comando de Pedro Bial, o programa exibirá, pela primeira vez em TV aberta, o último show do cantor, que se despediu dos palcos no dia 13 de novembro do ano passado, no Mineirão, em Belo Horizonte, com a turnê "A Última Sessão de Música".

fotogaleria

"Esta é uma despedida que não é feita só de lágrimas, ou pelo menos não apenas de lágrimas de tristeza, mas de gratidão pela construção e edificação dessa obra extraordinária. Não é todo dia que temos o privilégio de poder sacralizar, festejar, consagrar toda uma obra numa turnê, e, nesse caso, numa noite, no Estádio Mineirão, que ele expressou e imortalizou. O 'Som Brasil' é como um espelho que reflete esse momento sublime da história da música do Brasil", define Bial.

O espetáculo reuniu 60 mil fãs e contou com participações especiais dos músicos Zé Ibarra e Samuel Rosa, além de antigos companheiros do Clube da Esquina, como Lô Borges, Toninho Horta, Beto Guedes e Wagner Tiso. Emocionado, Bituca, que tem seis décadas de carreira, ainda dedicou a apresentação à uma das grandes estrelas da música, Gal Costa, que faleceu aos 77 anos, em São Paulo, no ano passado.

No show histórico, que fez parte da turnê que passou pelo Brasil, Europa e Estados Unidos, Milton reuniu seus maiores sucessos como "Catavento", "Canção do Sal", "Outubro", "Nada Será Como Antes", "Canção da América", "Bola de Meia, Bola de Gude", "Calix Bento", "Maria Maria", "Fé Cega Faca Amolada", entre outros. Antes de performar o clássico "Clube da Esquina nº 2", o cantor, que nasceu no Rio de Janeiro e cresceu em Minas Gerais, afirmou: "Viver este momento depois dos 60 anos de carreira é a prova de que meus sonhos jamais envelheceram". No fim da apresentação, ele, claro, foi ovacionado pelo público.

Com 43 discos gravados, cinco prêmios Grammy e o título de Doutor Honoris Causa em música pela Universidade de Berklee, em Boston, o cantor e multi-instrumentista reforçou em uma postagem recente em seu Instagram: "Me despedi dos palcos, mas nunca deixarei a música!".