Coelho foi o primeiro eliminado do ’The Masked Singer Brasil’ Maurício Fidalgo/Globo

Publicado 22/01/2023 22:18

O Coelho foi o primeiro participante a deixar o reality, revelando ser Paulo Betti. O ator, de 70 anos, que já esteve em diversos filmes e novelas, recentemente deu vida a Constantino de "Além da Ilusão", no ar na TV Globo em 2022.

Nas redes sociais, o artista agradeceu a oportunidade de participar do programa. "Adorei participar do The Masked Singer Brasil! Obrigado Ivete Sangalo, jurados e principalmente aos produtores musicais Sérgio, Dunga e Bel que foram muito pacientes comigo! Obrigado meu guardião Felipe! Minha coreógrafa Katia Barros e ao pessoal da fantasia, feras! Foi muito divertido participar do programa! Amanhã estarei no “Mais Você” pela manhã, cantando outras músicas e dando início a minha carreira solo como cantor", brincou ele.