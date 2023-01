Patrícia Poeta é criticada pelos internautas após gafe com Rodrigo Mussi - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/01/2023 12:30

Rio - Patrícia Poeta cometeu uma gafe durante o 'Encontro', da TV Globo, nesta segunda-feira. A apresentadora deixou Rodrigo Mussi sem jeito durante o programa ao comentar o acidente de carro sofrido pelo ex-BBB, em São Paulo, em 2022, e citar o irmão dele, Diogo Mussi. O problema é que os dois não se falam desde julho do ano passado.

"Como é que você tá? Eu conversei com seu irmão virtualmente na época. A gente desejou todas as energias na época para que você ficasse bem. Que bom te ver aqui, sentado no sofá, conversando. Página virada?", questionou a apresentadora.

Sem graça, Rodrigo respondeu: "Foi trágico o que aconteceu, logo depois do Big Brother que mudou minha vida totalmente. Visitei o inferno em vida, porque foi muito difícil, tive sequelas de não enxergar, não sentir cheiro e sabor, não sabia como sair e hoje tô aqui, bem e feliz".

Não demorou muito e Patrícia voltou a falar sobre Diogo e o apoio que o advogado deu a Rodrigo durante sua internação. O influenciador digital ficou nitidamente constrangido. "Ele deu muita força. Família é difícil de falar, mas ele foi essencial naquela época", resumiu o gerente comercial.

A situação delicada, claro, não passou despercebida pelos internautas que criticaram Patrícia. "Patrícia Poeta deixando Rodrigo Mussi constrangido ao falar do irmão dele. Faltou estudar o convidado né", comentou o usuário da rede social. "Patrícia Poeta toda hora falando do irmão do Rodrigo Mussi, a mulher sem noção nenhuma, será que não sabe que eles não se dão bem?", quis saber outro.

Confira:

