Bela Gil e Gabriela Prioli são as novas apresentadoras do ’Saia Justa’ - Reprodução/GNT

Publicado 25/01/2023 12:46 | Atualizado 25/01/2023 12:54

Rio - O programa "Saia Justa", do GNT, está se despedindo de duas de suas apresentadoras. Sabrina Sato e Luana Xavier deixam a atração para focar em novos projetos profissionais, segundo o "Gshow". A cozinheira Bela Gil e a advogada Gabriela Prioli assumem o lugar delas ao lado de Astrid Fontenelle e Larissa Luz no comando do talk show.

O anúncio ocorre um dia depois de Gabriela anunciar sua saída da CNN Brasil , onde apresentava o programa de entrevistas com o seu nome, "À Prioli". A advogada falou sobre o novo emprego em seu Instagram. "Ta bom, vai, vou contar logo. Mãe, tô na Globo", comemorou. "É isso mesmo que vocês estão pensando: uma nova formação do 'Saia Justa' vem aí! É uma honra ocupar um espaço nesse programa de sucesso de 20 anos do GNT que já foi de tantas mulheres incríveis. Vou confessar pra vocês: gosto tanto do programa que já tô me sentindo em casa (e tô que não me aguento de tanta animação). Me esperem aí, Saias, que eu tô chegando", escreveu Prioli.Já para Bela, filha de Gilberto Gil, não será a primeira vez que participará de um programa no GNT. Ela já esteve a frente do "Bela Cozinha", "Vida Mais Bela" e "Refazenda". As novas apresentadoras estreiam em março no "Saia Justa".