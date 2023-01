Patrícia Poeta conta que tem raízes indígenas ao falar sobre crise dos Yanomamis no ’Encontro’ - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 30/01/2023 14:10

Rio - A apresentadora Patrícia Poeta se emocionou ao falar sobre a crise humanitária e sanitária do povo Yanomami durante o "Encontro" desta segunda-feira. Patrícia contou ao repórter Manoel Soares que tem origens indígenas.

"Para qualquer um de nós, a gente que acompanha, é muito triste. Mas hoje, na nossa reunião de pauta, você falou uma coisa que tocou muito o meu coração e que, desde que a gente tem acompanhado esse caso, me toca demais. Você falou uma frase: mexe com a sua existência. E mexeu com a minha existência, de fato", disse Patrícia Para Manoel.

"Eu tenho origem indígena, então toda vez que eu acompanho esse caso mexe demais, até para contar para o pessoal de casa, é triste", completou a apresentadora. Um pouco depois, quando a repórter Tati Machado chegou para comentar o "BBB 23", Patrícia disse que ia "dar uma respirada" após tantas notícias tristes.

"Agora, vou fazer o seguinte: você fala e eu vou dar uma respirada, porque é muita notícia ruim, minha amiga. Estou voltando aos tempos do jornalismo", afirmou.

Patrícia Poeta já havia falado sobre suas raízes indígenas em 2018, quando esteve em Trancoso, na Bahia. Na ocasião, ela revelou que indígenas pataxós a batizaram de "tamykuã", que significa "estrela".

O povo Yanomami, em Roraima, vive um cenário de uma tragédia humanitária. A maior terra indígena do Brasil chegou a uma situação de emergência sanitária, com crianças, adultos e idosos em condições dramáticas de saúde — com doenças como malária, pneumonia, desnutrição, e contaminação por mercúrio —, vítimas de descaso do governo Bolsonaro e da cobiça do garimpo ilegal.