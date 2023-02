Com Letícia Colin no papel de Amanda, ’Onde Está Meu Coração’ estreia nesta terça-feira, na TV Globo - Globo/Fábio Rocha

Com Letícia Colin no papel de Amanda, ’Onde Está Meu Coração’ estreia nesta terça-feira, na TV GloboGlobo/Fábio Rocha

Publicado 01/02/2023 18:14 | Atualizado 01/02/2023 18:18

Rio - A série "Onde Está Meu Coração" , protagonizada por Leticia Colin, indicada ao Emmy Internacional como melhor atriz por sua atuação, estreou nesta terça-feira após o "BBB 23" e incrementou a média de audiência da TV Globo no horário.

fotogaleria

No Rio de Janeiro, a série marcou 11 pontos de audiência e 32% de participação, um crescimento de +22% (+2 pontos) de audiência e +5 pontos de participação na média da faixa em comparação com as quatro terças imediatamente anteriores. Em São Paulo, registrou 10 pontos de audiência e 30% de participação, mantendo a média do horário, com crescimento de +2 pontos de participação na mesma comparação.

Na média nacional (PNT), a série marcou 10 pontos com 31% de participação, um crescimento de +25% (+2 pontos) de audiência e +3 pts de participação na média do horário no comparativo com as quatro semanas anteriores.

Outro destaque desta terça-feira foi "Vai na Fé", que segue com a audiência em alta. Em São Paulo, a novela das 19h igualou seu recorde de audiência e registrou recorde de participação às terças, com 22 pontos e 36% de participação. "Vai na Fé" também tem registrado bons índices na reapresentação nas madrugadas. No Rio de Janeiro, registrou 6 pontos de audiência e 33% de participação, a maior participação de novela com reapresentação na madrugada desde 31 de dezembro de 2022.