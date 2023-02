William Bonner e Fátima Bernardes homenageiam Gloria Maria no Encontro - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 02/02/2023 11:15 | Atualizado 02/02/2023 11:24

Rio - Fátima Bernardes e William Bonner falaram sobre a morte de Gloria Maria, em decorrência de um câncer, durante o "Encontro com Patricia Poeta", da TV Globo, na manhã desta quinta-feira. Os jornalistas homenagearam a apresentadora, destacaram sua carreira profissional e ainda a exaltaram como mãe.

"Eu sou um, entre milhões de telespectadores brasileiros, fã do trabalho da Glória Maria. Eu aprendi a gostar de telejornalismo vendo reportagens da Glória Maria. Como profissional de televisão, sou um entre centenas daqueles que tiveram a oportunidade e a glória de conviver com ela no trabalho e de conhecer a exuberância da produção dela, a vontade com que ela sempre saía para realizar um trabalho e o alvoroço que ela provocava antes de sair, no camarim, no corredor, na redação", começou Bonner, em um vídeo enviado ao programa.

"Nós, da TV Globo, sabemos que a Glória é um símbolo não só da Globo, mas do telejornalismo brasileiro. Por isso, a gente está muito ferido hoje. Muito triste. Mas temos algumas certezas, uma delas é que as filhas da Gloria terão carinho em torno delas. Desejamos pra essas meninas, força! Elas vão ter também a mãe carinhosa, presente e dedicada", continuou.

"Ela criou trilhas na nossa profissão, ela inventou formas de fazer. Enfim, como brasileiro telespectador, tenho a compartilhar com cada um, claro, a tristeza, mas também esta certeza de que o trabalho dela permanece, de aquela memória que a gente vai ter dela é daquelas aventuras incríveis que ela fez, daqueles lugares fantásticos que ela trouxe para a gente, daquelas histórias que ela contou com o talento incrível que tinha para contar, com aquela espontaneidade, com aquela naturalidade. Um descanso para Glória, um carinho para as filhas, e a gente, a gente se consola com isso", finalizou.

"Glória Maria é um símbolo do telejornalismo brasileiro" #Encontro pic.twitter.com/ZPioBew97W — TV Globo (@tvglobo) February 2, 2023

'Ela era, pra mim, sinônimo de liberdade'

Momentos depois, Fátima entrou ao vivo e se emocionou ao comentar a partida de Gloria. "Eu fui acordada com essa notícia. E aquilo que ela dizia que era 'imorrível', todos nós acreditávamos plenamente nisso, que a Gloria nunca partiria. Não é fácil a gente acordar e ter que falar de uma pessoa que foi tão importante para o país inteiro", disse.

A apresentadora ainda relembrou as brincadeiras envolvendo a jornalista, já que sua idade era um mistério, e relembrou uma situação ao dizer que as mulheres podiam tudo independente da idade. "Eu lembro de uma vez, no camarim, eu falando de roupa curta, alguma coisa como 'eu vou usar agora, porque depois eu não vou poder usar'. E ela falou: 'por que não? Imagina! Você vai poder usar sempre que você quiser'. Ela já, há muito tempo, sabia que ela podia tudo. Porque ela foi passo a passo conquistando isso. Para nós, todas mulheres, ela foi muito importante para abrir portas. Ela era, pra mim, sinônimo de liberdade".

Fátima também destacou o lado mãe de Gloria, ao citar as filhas dela, Laura e Maria. "Ela foi muito corajosa embora não se achasse corajosa. Ela teve a coragem e a liberdade de decidir quando ia ser mãe. E a Laura e a Maria chegaram para complementar essa vida tão múltipla que conheceu de tudo e conheceu também o amor da maternidade".