Kaysar conta que viajará para o Líbano para tentar ver parentes após terremotoReprodução

Publicado 07/02/2023 14:54 | Atualizado 07/02/2023 14:57

Rio - O ex-BBB Kaysar Dadour, que é sírio, deve viajar nesta terça-feira para o Líbano, na fronteira com seu país natal, para tentar visitar parentes após o terremoto de magnitude 7,8 que atingiu parte da Síria e também da Turquia . Pelo menos seis mil pessoas morreram e mais de 24 mil ficaram feridas.

"O povo sírio é um povo esquecido, infelizmente. Estou bem triste pela tragédia", disse Kaysar em entrevista a Ana Maria Braga, no "Mais Você". Apreensivo com o que pode ter acontecido com sua família, Kaysar resolveu voltar pela primeira vez após fugir do país, em 2011.

"Estou um pouquinho ansioso, com medo, mas preciso ir ver eles", disse o ex-BBB, que explicou que não voltará a Síria por medo de ser preso. Ele ficará no Líbano, na fronteira com o país. Kaysar também lamentou a tragédia nas redes sociais. "Não basta a guerra e aí vem o terremoto", escreveu para seus mais de 3 milhões de seguidores.