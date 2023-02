Manoel Soares vai apresentar o Papo de Segunda, do GNT - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 08/02/2023 10:38

Rio - Após ser anunciado como um dos apresentadores do "Papo de Segunda", do GNT, Manoel Soares falou sobre o novo desafio na carreira durante o "Encontro com Patrícia Poeta", da TV Globo, na manhã desta quarta-feira. Ele vai substituir Fábio Porchat na atração, que ainda conta com João Vicente de Castro e Chico Bosco e Kondzilla.

"Estou muito feliz com isso, vou estar junto com o Kondzilla. Nós estamos entrando com a saída do Emicida e do Fábio Porchat, eu acabo encabeçando o programa, na função que o Porchat tinha. Estou nervoso, porque eu era o cara que assistia o 'Papo de Segunda' e agora vou fazer", comentou ele.

Manuel ainda deixou claro que continuará no comando do Encontro ao lado de Poeta. "Mas vou estar aqui também no Encontro. Só não vou estar aqui na terça-feira, porque eu vou ter trabalhado na segunda", afirmou o apresentador, que inicia sua nova rotina a partir do dia 13 de março.