Luciano HuckReprodução / Instagram

Publicado 07/08/2023 08:47 | Atualizado 07/08/2023 09:31

Rio - Luciano Huck, de 51 anos, surpreendeu ao mostrar o valor de sua doação para o "Criança Esperança" de 2023 . O apresentador mostrou o comprovante de uma transferência bancária no valor de R$ 10 mil, feita em seu nome, durante o "Domingão". Após o gesto, Huck ainda aproveitou para incentivar o público a contribuir com a causa.

"Como eu digo: 'conselho ajuda, exemplo arrasta'. Não adianta eu ficar pedindo dinheiro para os outros aqui de doação se eu não der exemplo. Então está aqui, eu fiz pela chave pix no meu nome uma doação de R$ 10 mil. Está doado em nome da minha família, eu, minha esposa, e meus filhos: R$ 10 mil para o 'Criança Esperança'. Portanto, me sinto com as credenciais para te pedir uma doação também", afirmou o marido de Angélica, ao vivo.

Nas redes sociais, porém, a doação do apresentador não foi vista com bons olhos. Usuários do Twitter criticaram a escolha da quantia, alegando que, por sua fortuna, o apresentador poderia ter doado um valor mais alto. "Só isso? Por isso é rico", comentou uma internauta. "Luciano Huck doando 10 mil para o 'Criança Esperança' equivale a eu doando 10 reais", alfinetou outro. "Luciano Huck doou só R$10 mil para o 'Criança Esperança' e ainda foi uma vaquinha dele com a Angélica. Que família mão de vaca!", atacou um terceiro.

Só isso? Por isso é rico. — maria odete paiva vaz (@odete_vaz) August 6, 2023

Luciano Huck doando 10 mil pro criança esperança equivale a eu doando 10 reais

Vai tomar no cu né — Humperdoo (@Bakurigrins) August 6, 2023

Luciano Huck doou só R$10 mil para o criança esperança e foi uma vakinha dele com a Angélica.

Que família mão de vaca.#CriancaEsperanca #Domingao — pbmmess (@Pbfernadag4mm) August 6, 2023