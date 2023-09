Mariana Santos vive uma das protagonistas no remake de Elas por Elas - Léo Rosário / TV Globo

Mariana Santos vive uma das protagonistas no remake de Elas por ElasLéo Rosário / TV Globo

Publicado 24/09/2023 07:00

Rio - Mariana Santos, de 47 anos, está pronta para surpreender o público com a estreia do remake de "Elas por Elas", que substitui "Amor Perfeito" na faixa das 18h, na TV Globo, a partir desta segunda-feira. Adaptação do sucesso de 1982 escrito por Cassiano Gabus Mendes, a novela traz a artista no papel de Natália, uma das sete protagonistas. Na obra de Thereza Falcão e Alessandro Marson, a personagem vive atormentada pela morte misteriosa do irmão gêmeo, Bruno (Luan Argollo), no último fim de semana que passou com as amigas. Passados 25 anos, a mulher está determinada a aproveitar um reencontro do grupo para descobrir quem foi a culpada pela tragédia.

Novas emoções

Conhecida por participar de programas humorísticos como o "Zorra Total" e por suas personagens cômicas, Mariana adianta a nova faceta que pretende mostrar ao longo da novela, que tem direção artística de Amora Mautner. "A personagem traz nuances totalmente diferentes de tudo que já fiz. A Natália traz um drama muito forte, questões emocionais e psicológicas bem profundas. Ela traz um colorido diferente, esse problema seríssimo da perda do irmão gêmeo... Ela é essa mulher que vive há 25 anos praticamente isolada da sociedade, não gosta muito de pessoas, é muito direta. Então, ela tem características muito diferentes de outras personagens que eu já fiz, e eu acho isso maravilhoso por poder explorar o outro lado", comenta.

"Ela também oscila entre a tristeza profunda, a alegria intensa, ela vai aos extremos. Sabe aquela pessoa que é um pouco fora de tom? Eu vejo ela assim, nessa oscilação de sentimentos. É muito gostoso compor a Natália, é muito divertido esse processo. Ela também tem o humor em um lugar diferente, talvez de mal humor ou inconstância. Isso traz, também, o humor pra personagem porque a tragédia e a comédia andam lado a lado. Eu gosto de personagens que trabalham no limite, isso é muito interessante pra mim como atriz", enfatiza a carioca.

Preparação

A atriz enfrentou o desafio de passar por uma preparação relâmpago para se juntar ao elenco de "Elas por Elas", já que assumiu o papel que seria de Monica Iozzi, que precisou deixar o projeto por problemas de saúde. "Foi muito intenso. Eu tive que ter um foco grande e rápido", conta Mariana, que adotou um novo corte de cabelo e tingiu os fios de castanho escuro, trazendo nostalgia aos fãs que acompanharam a estreia da artista em novelas como a vilã Maria Pia, de "Pega Pega" (2017).

Mariana revela que preferiu não rever a trama original durante o processo de criação da personagem, vivida por Joana Fomm na versão de 1982, que está disponível no Globoplay desde o último dia 4. "Eu não quis assistir a nada de referência, até porque eu não tinha tempo de parar e ver. Eu tinha coisas pra ler e compor. Ao mesmo tempo, eu não queria me influenciar por nada. É uma história nova que está chegando pra mim", destaca a artista, que está em seu terceiro folhetim, depois de interpretar Rebeca em "Cara e Coragem" (2022).

"Eu estou compondo (a Natália) a partir do que me está sendo dado, da minha sinopse, a relação com essas amigas, com a vida... Porque é uma adaptação, eles estão reescrevendo coisas. Então, eu não quis ver porque eu não tive tempo e, também, não quis me influenciar numa outra época. As personagens mudam com o tempo", reflete a artista.

Mudanças

A novela chega com alterações que já começam pela mudança de São Paulo para o Rio de Janeiro na ambientação da história. Além disso, quatro personagens principais ganharam novos nomes para a releitura: Márcia, vivida por Eva Wilma (1933-2021), agora é Lara (Deborah Secco); Marlene, papel que foi de Mila Moreira (1946-2021), virou Carol (Karine Teles); Wanda, de Sandra Bréa (1952-2000), se tornou Taís (Késia); e Carmem, de Maria Helena Dias (1934-2023), agora é Renée (Maria Clara Spinelli), sendo esta a primeira protagonista trans da TV brasileira.

A vilã Helena (Isabel Teixeira) permanece com o nome da versão original, quando foi interpretada por Aracy Balabanian, que morreu em agosto deste ano. Também é o caso de Adriana (Thalita Carauta), personagem vivida por Esther Góes na trama de Cassiano Gabus Mendes, que completa o grupo de amigas que protagonizam a nova novela das 18h.

Em meio a tantas transformações, Mariana diz que o público terá que acompanhar o remake para saber o desfecho de Natália, sem revelar se a descoberta chocante que a personagem faz sobre a morte do irmão será mantida ou não na adaptação. "A gente não tem ideia do que os autores vão fazer com o final da Natália, se vai ser ela mesma ou outra pessoa. Tenho certeza de que eles vão criar um desfecho que ninguém está esperando. Eles não me falaram como vão fazer porque começou agora, então, a gente está encaminhando, pensando como fazer, se vão manter o final, se vão mudar. Eu não sei".

Conheça os personagens de 'Elas por Elas':

Lara (Kiria Malheiros/Deborah Secco) – Vaidosa e divertida, é a responsável por reunir as amigas novamente após 25 anos. Casada com Átila (Sergio Guizé), é mãe de Cris (Valentina Herszage) e Yeda (Castorine). Quando o marido morre, percebe que sua história era uma farsa e dá um novo rumo para a sua vida.

Taís (Liza Del Dala/Késia) – Modelo com uma carreira de sucesso, tem um romance com Átila (Sergio Guizé), que ela pensa se chamar Herbert. Descobre que é amante do marido de sua amiga no dia em ele morre. Tem pavor de ser descoberta por Lara (Deborah Secco) e por Mário (Lázaro Ramos), seu irmão, que foi contratado para investigar quem era a tal amante.

Helena (Fernanda Lasevitch/Isabel Teixeira) – Voluntariosa e acostumada a sempre ter tudo o que quis, comanda com mãos de ferro a fábrica de cosméticos que foi fundada por seu pai, Sérgio (Marcos Caruso). É mãe de Giovanni (Filipe Bragança) e casada com Jonas (Mateus Solano), mas vive uma crise no relacionamento. As coisas pioram quando Adriana (Thalita Carauta), ex-noiva de Jonas, volta a fazer parte da vida deles.

Adriana (Mari Oliveira/Thalita Carauta) – Dona de uma clínica veterinária, é muito dedicada aos animais. Ao reencontrar as amigas, volta a cruzar também com seu amor da adolescência, Jonas, a quem ainda ama. No passado, Adriana terminou o noivado com Jonas após descobrir que Helena estava grávida. É mãe de Ísis (Rayssa Bratillieri).

Renée (Shi Menegat/Maria Clara Spinelli) – Mulher de Wagner (César Mello), madrasta de Tony (Richard Abelha) e de Vic (Bia Santana), Renné trabalha na padaria da família. É irmã de Érica (Monique Alfradique). Sofre um revés da vida quando é abandonada por Wagner e vai precisar se reinventar.

Natália (Jade Mascarenhas/Mariana Santos) – Atormentada há 25 anos pela morte do irmão gêmeo, Bruno. Na ocasião, sofreu um trauma e perdeu a memória do que aconteceu. Decidida a saber quem o matou, vê o reencontro com as amigas como uma oportunidade de descobrir se foi uma delas. Seu primeiro alvo é Carol (Karine Teles), mas ela irá desconfiar de todas. Mora com Pedro (Alexandre Borges), seu irmão.

Carol (Sabrina L'Astorina/Karine Teles) – Fisioterapeuta e neurocientista premiada, passou a vida estudando, se preparando e hoje é professora universitária. Nunca se permitiu ficar sem fazer nada, nem gastar o tempo com algo que não fosse produtivo. Só após reencontrar as amigas se dá conta de que o tempo passa depressa demais.

Mário Fofoca (Lázaro Ramos) – Irmão de Taís, é um detetive atrapalhado. Será contratado por Lara para investigar quem era a amante de Átila e, apesar do jeito desligado, vai acabar descobrindo, sem querer, pistas do segredo de Átila. Mantém uma paixão platônica por Érica, mulher de seu melhor amigo, Edu (Luís Navarro).

Pedro (Caian Zattar/Alexandre Borges) – Irmão mais velho de Natália, quer que a irmã esqueça a obsessão em descobrir quem matou Bruno, irmão deles. Vai se envolver com Carol a pedido de Natália.

Jonas (Dani Flomin/Mateus Solano) – Marido de Helena e pai de Giovanni. Tem uma boa relação com o filho, mas não é muito próximo ao sogro. Era namorado de Adriana, mas casou-se com Helena quando ela ficou grávida.

Sérgio (Marcos Caruso) – Pai de Helena. Fundou a empresa de cosméticos Heláne, mas agora está aposentado e é a filha quem administra os negócios da família. Guarda segredos do passado que escondem seu verdadeiro caráter.

Giovanni (Filipe Bragança) – Filho de Helena e Jonas, se apaixona por Ísis, filha de Adriana, ex-namorada de seu pai. Também vai despertar o interesse de Cris. Trabalha na empresa de cosméticos da família.

Cris (Valentina Herszage) – Filha de Lara e Átila, adora ostentar sua vida luxuosa nas redes sociais. Vai se interessar por Giovanni, tornando-se rival de Ísis.

Ísis (Rayssa Bratillieri) – Filha de Adriana, é uma jovem comprometida, que ajuda a mãe em sua clínica veterinária e ainda faz trabalho voluntário de resgate de animais em situação de risco. Ísis vai se envolver com Giovanni, filho justamente de Helena, rival de sua mãe.

Marlene (Maria Ceiça) – Alto astral, é tia de Adriana e apoia muito a sobrinha. É a única a conhecer a verdade sobre a paternidade de Ísis.

Wagner (César Mello) – Marido de Renée e pai de Tony e de Vic. Parece amar a esposa e os filhos, mas desaparece levando tudo, deixando Renée e os filhos apenas com dívidas.

Érica (Monique Alfradique) – Personal trainer, é irmã de Renée e casada com Edu. Desconfia das traições do marido, mas prefere acreditar que ele é fiel. É alvo do amor platônico de Mário.