Cariúcha e Jaquelline discutem em A Fazenda 15Reprodução de vídeo / PlayPlus

Publicado 23/09/2023 10:01

Rio - Cariúcha, de 39 anos, e Jaquelline, de 29, protagonizaram uma briga durante a primeira festa de "A Fazenda 15", da Record TV, na madrugada deste sábado. Após saber que a ex-BBB fez fofoca sobre ela para Nadja Pessoa, a funkeira se irritou com a influenciadora digital e a chamou de "cobra" e "falsa".

Tudo começou quando a ex-BBB disse para Nadja Pessoa não confiar na cantora. "Quando você estava na prova, ela disse que ia passar toda a sua ficha para o WL (o fazendeiro da semana), porque você falou dele". A influenciadora digitial se surpreendeu com a declaração. "Que ficha? Minha vida é um livro aberto".

Momentos depois, as duas decidiram tirar a história a limpo com Cariúcha. "Falei pra Nadja que você disse que ia passar uma ficha dela, agora ela quer saber", disse Jaquelline. "Que ela é ex-participante", rebateu a funkeira, que se irritou com a ex-BBB. "O que você tem a ver com isso? Sua cobra mandada. Eu falei que é ex-pariticipante só. Sua falsa. Você é toda queimada lá fora. Já começou arrumando confusão e querendo jogar, porque a gente prefere eles e não vocês... Sua cobra, falsa, nojenta", completou.

Logo depois, Cariúcha alertou Nadja. "Não cai, não. Seja esperta. Porque ela (Jaquelline) está na berlinda". A cantora ainda explicou para a ex-mulher do D´Black o que seria essa 'ficha' sobre ela: "Que você é ex-participante, que sem querer chutou o cara (Caíque Aguiar, e acabou sendo expulsa e A Fazenda 10). O Brasil inteiro sabe. Falei do reality, não conheço sua vida lá fora", ressaltou a funkeira, que também lembrou que Nadja participou do "Power Couple".

Ao rebater uma fala de Jaquelline, Cariúcha ainda esclareceu que não se aproximou de Nadja por interesse. "Quem quer trazer ela pra grupo? Coisa ruim! Tu é coisa ruim! A gente está tratando ela bem, ninguém quer trazer pra grupo. Ninguém tem grupo aqui. Sai daqui coisa ruim. Do mal. Seu estrupício", disse a dona do meme 'Sou toda natural, bonita pra caramba'.

A ex-BBB não ficou calada. "Não sou coisa ruim, amor. Você que se acha superior. Você eu não conheço, mas sou amiga dela (Nadja). Posso falar com ela a hora que quiser".

Cariucha chamou Jaqueline de cobra durante a primeira festa de A Fazenda 15. #AFazenda pic.twitter.com/6b7VeBo1Pw — CHOQUEI (@choquei) September 23, 2023