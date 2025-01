Virginia Fonseca posa de biquini na neve - Reprodução Instagram

Publicado 20/01/2025 12:17 | Atualizado 20/01/2025 12:42

Rio - Virginia Fonseca, de 25 anos, surpreendeu internautas ao posar de biquíni preto fio-dental na neve, nesta segunda-feira (20). A influenciadora digital, que está de viagem na Suíça, publicou uma sequência de registros, no Instagram, exibindo boa forma, e contou que não perdeu a oportunidade de entrar na tendência do momento.

"Bom dia! Entrei na moda de foto de biquini na neve. só Deus sabe o frio que eu estava sentindo aí, viu?", escreveu na legenda.

Seguidores da artista comentaram na postagem: "Mulher perfeita", disse um. "Motivacional para treinar e fazer dieta na segunda-feira, galera. Usar a foto da Virginia de pré treino", afirmou outro. "Diva. Maravilhosa. Sempre entregando tudo", comentou mais um fã.







A apresentadora do "Sabadou com Virginia", do SBT, é mãe de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de três meses. Os filhos são frutos do casamento com o cantor Zé Felipe, de 26 anos.