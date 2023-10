Ana Maria Braga usa peruca azul - Reprodução de vídeo / TV Globo

Ana Maria Braga usa peruca azul Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 10/10/2023 12:15 | Atualizado 10/10/2023 15:20

Rio - Ana Maria Braga, de 74 anos, surpreendeu os telespectadores, na manhã desta terça-feira, ao surgir com o cabelo azul. A apresentadora explicou que usou a peruca nesta tonalidade em prol da paz, após inicar o programa falando sobre o conflito entre o Hamas e Israel, que já deixou mais de 1.500 mortos

fotogaleria

"Seus cabelos azuis são sinal de paz e harmonia. Está lindo", disse Louro José. A loira concordou. "É para isso mesmo."

O visual de Ana Maria se tornou assunto no X, antigo Twitter. "A Ana Maria Braga está com cabelo azul pra pedir paz na Faixa de Gaza", afirmou um internauta. "Perdi tudo com a Ana Maria Braga de cabelo azul", disse outro telespectador. "A Ana Maria Braga de cabelo azul, perfeita", comentou uma terceira pessoa.

A Ana Maria Braga de cabelo azul, PERFEITA! Esse é o tweet. #MaisVocê pic.twitter.com/ME0xjomzHs — Diogo Lamarque (@diogolamarque) October 10, 2023

Oushe e Namaria de cabelo azul? Kk @ANAMARIABRAGA — lésbica futurista (@heypatty) October 10, 2023

A Ana Maria Braga tá com cabelo azul pra pedir paz na Faixa de Gaza.



Esse é o tweet. — menino do café no escritorio um tiro de justica (@matheosao) October 10, 2023

tô aqui no consultório e tá passando mais você na tv

e simplesmente Ana Maria Braga está de cabelo AZUL

mto diva — bunny | (@pettitbunny) October 10, 2023