Ana Hickmann e Alexandre CorreaReprodução / Twitter

Publicado 15/11/2023 17:04

Rio - Alexandre Correa, de 52 anos, conversou com a imprensa pela primeira vez, nesta quarta-feira (15), após a mulher, Ana Hickmann, prestar queixa contra ele por agressão . O empresário desmentiu as informações de que a briga, ocorrida no último sábado (11), teria sido causada por uma suposta crise financeira e negou que seria responsável por um rombo de R$ 40 milhões no patrimônio da apresentadora do "Hoje em Dia", na Record TV.

"Isso não procede, isso é inverídico", declarou Alexandre ao ser abordado por uma equipe do programa "Fofocalizando", do SBT. As informações sobre supostas dívidas acumuladas haviam sido divulgadas anteriormente na mesma atração.

Durante a entrevista, o empresário se esquivou ao ser questionado sobre o verdadeiro motivo da briga com a mulher. Além disso, ele confirmou não ter tido mais nenhum contato com Ana desde que a apresentadora da Record TV registrou o boletim de ocorrência contra o marido.

Alexandre ainda desabafou sobre a repercussão do caso na mídia, depois de supostamente ser hostilizado em uma padaria de São Paulo e receber milhares de mensagens de ameaça nas redes sociais. "É muita maldade junta. É muita vontade de destruir o próximo, né? Mas a gente fica impotente porque nós somos uma formiga perto da imprensa. Ainda mais eu. Se ainda fosse a Ana, tudo bem. Mas quem sou eu na fila do pão, né?", declarou.

"Um ser humano comum, como é que eu vou ficar aí me defendendo? Vocês aqui estão me dando voz. Essa história de processo e de dívida... Isso é absolutamente fantasioso. Sobre o meu arrependimento, não é nem arrependimento... É um sentimento que eu nem sei que existia, sabe? É um buraco que fica no peito da gente", completou ele.

Antes de encerrar, o empresário também se recusou a comentar uma acusação feita pela humorista Mhel Marrer, do "A Praça é Nossa", de que teria sido ameaçada por Alexandre depois de criticar Ana Hickmann. "Ah, não! Por favor! Lunática! Pegue minha voz e compare com aquela voz (que a comediante divulgou em áudio). Ela está querendo surfar na onda. Por favor! Aí não! Minha inteligência não dá para isso. Desculpa!", finalizou.

Entenda

Ana foi agredida por Alexandre Correa dentro da própria casa, localizada em Itú, no interior de São Paulo, neste fim de semana. O caso foi registrado na Delegacia Central da cidade. Em nota, a apresentadora confirmou o desentendimento com o marido.

"Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", informa.

Alexandre também se manifestou sobre o caso em um comunicado publicado em sua rede social. "De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais de uma cabeçada nela, como inveridicamente está sendo vinculado na imprensa, e que tudo será devidamente esclarecido no momento oportuno. Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido. São 25 anos de matrimônio, sem que tivesse qualquer ocorrência dessa natureza. Sempre servi a Ana como seu agente, com todo zero, carinho e respeito, como assim trato as 7 mulheres com quem trabalho no meu escritório."