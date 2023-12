Zé Neto relembra acidente de carro no Fantástico: Vou morrer queimado - Reprodução

Zé Neto relembra acidente de carro no Fantástico: Vou morrer queimadoReprodução

Publicado 11/12/2023 07:27

Rio - O cantor sertanejo Zé Neto, de 33 anos, falou ao "Fantástico" sobre o acidente de carro que sofreu na BR-153 , em Fronteira, Minas Gerais, na noite do dia 5 de dezembro. "E eu tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Falei, meu carro vai pegar fogo e eu vou morrer queimado aqui dentro", disse o artista, que ainda sente dores. Ele quebrou três costelas, levou pontos no braço esquerdo e teve uma contusão pulmonar.

fotogaleria

A mulher de Zé Neto, Natália Toscano, estava na mesma estrada, em outro carro com os filhos do casal: Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6. "Eu não cheguei a ver a colisão em si porque já era uma descida. Só a bagunça ali mesmo, mas na hora já me deu, é meu marido", disse a influenciadora.

O carro de Zé Neto capotou após bater em uma carreta. Dupla de Zé Neto, Cristiano contou como ficou sabendo do acidente. "Minha esposa ligou para Natália, esposa do Zé. Ela estava dentro da ambulância bem apavorada. Falou ‘Paula, já te ligo. Eles estão estabilizando o Zé’. Cara, a hora que ouvi isso, na minha cabeça, estabilizando, foi um choque, fiquei bem apavorado", disse o sertanejo.

Crise

Zé Neto e Cristiano se conhecem desde crianças. Em 2011, eles formaram a dupla, que foi acumulando sucessos e números impressionantes. Em 2023, eles ganharam o troféu de álbum sertanejo mais tocado do Brasil.

Depois de criar polêmica ao falar sobre a tatuagem que a cantora Anitta fez no ânus, Zé Neto acabou desencadeando uma discussão sobre a Lei Rouanet e as verbas públicas destinadas a shows sertanejos. O tema ficou em alta nas redes sociais e ganhou até a hashtag #CPIdoSertanejo.

No final de 2022, Zé Neto entrou em depressão e teve problemas com álcool, o que quase levou ao fim da dupla. "Eu não queria mais, porque isso é minha vida, é o que amo fazer, é meu ganha pão. Mas chegou num momento que a vida de uma pessoa importa muito mais que qualquer dinheiro ou profissão", disse o cantor ao "Fantástico".

O que o fez mudar de ideia foi o afilhado, Miguel, filho caçula de Cristiano. "Fiz uma promessa pelo filho do Cris. Eu costumo dizer que aquele pinguinho de gente é responsável pela minha cura", disse. Miguel nasceu com Fiz uma promessa pelo filho do Cris. Eu costumo dizer que aquele pinguinho de gente é responsável pela minha cura, que é uma doença rara no coração. Em outubro deste ano, aos cinco meses de vida, ele passou por uma cirurgia bem-sucedida.

Cinto de segurança

O inspetor da Polícia Rodoviária Federal Rocha Neto disse ao "Fantástico" que o cinto de segurança salvou a vida de Zé Neto. "Se não tivesse cinto, pela força do impacto, pelos danos no veículo dele ou estaria com lesões muito mais graves ou poderia ter sido até fatal", afirmou.

Exames

A polícia não fez exame toxicológico em Zé Neto porque segundo eles não havia sinal de embriaguez. A falta de exames causou especulações nas redes sociais. "Essa história de não fazer o exame no Zé Neto porque ele não apresentava sinais de embriaguez é bizarra. A situação colocou vidas de pessoas em risco, aí vem o médico e diz que não fez o exame porque o cara tinha uma promessa de não beber", disse uma pessoa no Twitter.

Cantor Zé Neto conta sobre como ocorreu o acidente que sofreu na última terça-feira (5) #Fantástico pic.twitter.com/bl144nMFwP — TV Globo (@tvglobo) December 11, 2023

Essa história de não fazer o exame no Zé Neto pq ele não apresentava sinais de embriaguez é bizarra



A situação colocou vidas de pessoas em risco, aí vem o médico e diz que n fez o exame pq o cara tinha uma promessa de não beber



Tem que ser otario pra crer #Fantastico — Pales (@oficialpales) December 11, 2023

Eu achei um relato do acidente do Zé Neto, tão fantasioso. #Fantastico — Erisson Ricardo (@ErissonRicardo) December 11, 2023

Zé Neto capota do jeito que capotou, não fez exame tóxicológico e citam que ele nao tinha nada de alcool como?? Só uma dúvida, juro que não é implicânica. #Fantástico @showdavida ....... — Guilherme Salviano (@guisalviano) December 11, 2023

Alguém acreditou nessa história para boi dormir do Zé Neto? #Fantástico — Eu. Anônima (@FelixFcar) December 11, 2023

Estranho essa matéria do Fantástico sobre o acidente do Zé Neto — Thêmis Ramos (@themisramos) December 11, 2023