Luciano Huck com os filhos, Joaquim e BenícioReprodução Internet

Publicado 12/12/2023 11:23 | Atualizado 12/12/2023 11:26

Rio - O apresentador Luciano Huck postou no Instagram, nesta terça-feira, algumas fotos dos bastidores da premiação "Melhores do Ano", do "Domingão com Huck". A cerimônia de entrega dos prêmios já foi gravada, mas só vai ao ar no dia 17 de dezembro.

"Que noite especial ao lado de tanta gente querida e talentosa. Encontros, homenagens, alegria e emoção! Próximo @domingão, dia 17, na telinha de vocês", escreveu Luciano na legenda das fotos, em que aparece ao lado dos filhos, Joaquim e Benício, e de artistas como Sophie Charlotte, Tony Ramos, Paulo Vieira, entre outros.