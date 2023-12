Kelvin e Ramiro se beijam em Terra e Paixão e famosos vibram com a cena - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 13/12/2023 11:06

Rio - Vários famosos elogiaram a cena do beijo entre os personagens Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) , de "Terra e Paixão", da TV Globo, nas redes sociais, na noite desta terça-feira. Em comentários feitos no Instagram, Tatá Werneck, João Vitti e outras celebridades falaram sobre o momento marcante na televisão brasileira, que emocionou o público e a equipe da novela.

"Socorro, meu Deus", reagiu Vanessa da Matta. "O amor sempre vence", disse Clara Moneke. "Nossa que emoção! Amo vocês! Viva! Que alegria", comemorou Tatá Werneck. "Eu chorei! Eu torci! Eu amei", revelou Valéria Barcellos. " (A cena) Foi linda mesmo! Delicada e sensível, transcendendo a questão de gênero; o Amor é universal. Parabéns a todos!", afirmou João Vitti. "Viva", disse Rafael Gualandi. "Foi lindo walcyr! que trabalho importante, potente, necessário, doce, gentil! vocês fizeram historia!", opinou Letticia Munniz. "Parabéns!!!! Que cena!!!!!", vibrou Rita Batista.



Autor da novela, Walcyr Carrasco também comentou o beijo. "Saiu o grande beijo de Kelvin e Ramiro em 'Terra e Paixão'! Uma cena linda! Entregaram tudo! Estou feliz! Parabéns Diego Martins e Amaury Lorenzo. E viva o amor", escreveu na legenda.

Intérprete de Ramiro, Amaury agradeceu Walcyr. "Lembro da nossa primeira leitura. E você disse pra eu e o Diego Martins: 'Meninos, confiem em mim. Isto vai ser um sucesso estrondoso'. E você acertou, mestre. Obrigado por, através destes personagens tão lindos, você falar de amor pra toda uma nação. Sou eu, o intérprete do nosso Ramiro, quem te diz: obrigada", afirmou o artista.

Diego Martins também se manifestou. "Que momento feliz, Walcyr. Te disse isso e repito aqui: sou muito grato! não só pela oportunidade de viver o nosso kelvin, mas também pela oportunidade de fazer história! muita gratidão", disse o ator, que também publicou um desabafo após a cena ir ao ar em seu Instagram.

"Esse momento foi tão esperado pelo Brasil inteiro, sabe? Mas, ninguém mais esperou tanto esse momento quanto o Kevinho esperou. Kelvin quer amar e ser amado, como qualquer um. Kelvin quer casar, quer ter filhos, Kelvin quer ser família. Eu não sou o kelvin, mas eu sou um Kelvin, e quantos Kelvins existem por aí? Quantos? Quantos kelvins não apanham na rua por serem quem são? Quantos não são expulsos de suas casas, não são respeitados. quantos não vivem com medo? Quantos não morrem? Perdi as contas de quantos olhares perjorativos e ruins eu recebi ao longo da minha vida, simplesmente por ser um homem gay. E hoje, graças ao kelvin, eu estou recebendo os olhares do Brasil inteiro. Dessa vez são olhares de carinho, de amor, de acolhimento. o meu trabalho com o pequetito é levar esses mesmos olhares que recebo hoje para todos os Kelvins que existem nesse mundo. E amor, é só isso. A luta é árdua e tá longe de acabar. Mas que passo lindo que demos hoje, eu serei eternamente grato", escreveu.

Beijo gay

Esta não é a primeira vez que um casal formado por dois homens se beija em uma novela da TV Globo. Em 2014, também houve grande comoção quando o beijo entre Félix (Matheus Solano) e Niko (Thiago Fragoso) foi ao ar no último capítulo da trama de Walcyr Carrasco.

Em 2005, a emissora cortou de "América", de Gloria Perez, uma cena de beijo — que já havia sido gravada — entre os personagens Junior (Bruno Gagliasso) e Zeca (Erom Cordeiro).



O primeiro beijo gay de uma novela, no entanto, não aconteceu na Globo e, sim, no SBT. Em 2011, as personagens Marcela (Luciana Vendramini) e Marina (Giselle Tigre) protagonizaram um beijo, que durou 40 segundos, em "Amor e Revolução".