Alceu Valença - Divulgação / Beatriz Oliveira

Publicado 17/12/2023 11:52

Rio - O programa "Roda Viva" recebe, pela primeira vez, o cantor e compositor Alceu Valença, de 77 anos, para encerrar a temporada de 2023. No episódio, que vai ao ar nesta segunda-feira (18), o artista, dono de hits como "Anunciação", "La Belle de Lour" e "Morena Tropicana", falará sobre sua carreira e trajetória de vida.

O pernambucano lançará em janeiro o álbum "Bicho Maluco Beleza – Carnaval", com gravações de seus sucessos em duetos com Maria Bethania, Ivete Sangalo, Geraldo Azevedo e Lenine.



Sob a condução de Vera Magalhães, o programa terá como entrevistadores Caçapa, músico e pesquisador; Julio Maria, biógrafo e crítico musical; Roberta Martinelli, apresentadora do programa "Cultura Livre" da TV Cultura e da "Rádio Eldorado"; Sérgio Martins, editor sênior da "Revista Billboard Brasil"; e Xan Ravelli, comunicadora. A atração contará, ainda, com a participação especial do cartunista Luciano Veronezi.

O programa vai ao ar a partir das 22h na TV Cultura.