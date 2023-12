Paulo Vieira participa do especial de fim de ano de Roberto Carlos - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 23/12/2023 07:31 | Atualizado 23/12/2023 09:32

Rio - Paulo Vieira, de 31 anos, surpreendeu ao fazer uma pergunta íntima a Roberto Carlos durante o especial de fim de ano do Rei, na TV Globo. Durante sua participação no espetáculo, exibido na noite desta sexta-feira, o humorista quis saber se o cantor já tinha enviado nudes para alguém.

"Você já mandou nudes, Roberto?", quis saber Paulo. "Não, ainda não", respondeu o artista. O humorista aproveitou o momento para brincar com o Rei. "Vamos inovar esse ano. No QR Code (exibido na televisão), ao invés da pessoa baixar uma flor, baixa um nude seu", propôs. Roberto descartou a ideia. "Não", disse aos risos. "Não? Vamos prometer que a audiência vai lá no alto", opinou Paulo.

Em seguida, o humorista leu uma carta de sua mãe, fã do cantor, que dizia: "Por favor, Roberto Carlos, deixe meu filho cantar com você, porque preciso humilhar minhas vizinhas". O Rei atendeu ao pedido e momentos depois cantou a música "Ilegal, Imoral ou Engorda" com o artista.

Os internautas, inclusive, elogiaram a performance de Paulo no dueto com Roberto. "Paulo Vieira cantando com o Roberto foi a coisa mais aleatória e legal que eu já vi. Você arrasou demais", disse um usuário do X, antigo Twitter. "Gente, o Paulo Vieira harmonizando com o Roberto Carlos. Não sabia nem que ele cantava, ainda abriu voz afinadinho, tô chocade", afirmou outro.

Sonho de criança

Paulo Vieira disse que realizou um sonho ao participar do especial de fim de ano de Roberto Carlos . "Acho que é o sonho de qualquer criança que cresceu vendo televisão. A sensação que eu tenho é que, quando eu canto com o Roberto, eu entro dentro da televisão. Faço várias coisas na TV, mas cantar com ele é uma das coisas mais televisivas que já fiz na minha vida", afirmou.