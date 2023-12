Menah (Camilla Damião) e Mara (Renata Gaspar) se beijam em Terra e Paixão - Reprodução de vídeo / TV Globo

Menah (Camilla Damião) e Mara (Renata Gaspar) se beijam em Terra e PaixãoReprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 24/12/2023 13:27 | Atualizado 24/12/2023 14:01

Rio - O tão esperado beijo entre as personagens Menah (Camilla Damião) e Mara (Renata Gaspar), em "Terra e Paixão", da TV Globo, foi ao ar neste sábado e movimentou as redes sociais. Na cena, a filha de Gentil (Flávio Bauraqui) se declara para a amada e a pede em casamento.

fotogaleria

"Eu te amo como eu nunca amei ninguém. Com você eu tenho os sonhos mais bonitos. Com você eu me sinto melhor, me sinto segura, me sinto cheia de coragem e cheia de vontade de desbravar o mundo. Com você eu me sinto amada e me sinto completa de um jeito que eu nunca tinha me sentido antes. E eu quero que a gente escreva uma história só nossa. Mara, você quer casar comigo?", pergunta Menah. Mara se emociona e aceita o pedido. "Sim. O que eu mais quero é passar o resto da minha vida com você". Logo depois, elas se beijam.

Nas redes sociais, os internautas vibraram com a sequência. "Eba! Viva o amor", celebrou um usuário do X, antigo Twitter. "Foi muito fofo, sutil e completamente lindo", opinou outro. "(O beijo) veio do jeito que gostamos. Toda forma de amor é válida", declarou uma terceira pessoa. "Que linda cena, sensível. Duas pessoas que querem viver e se amar. O amor é tudo! Parabéns as atrizes", comentou um usuário do Instagram.

O BEIJO MENARAH VEIO MUITO AÍ #TerraEPaixão pic.twitter.com/GvtfxRztqE — TV Globo (@tvglobo) December 24, 2023

Beijo entre Kelvin e Ramiro

No último dia 12, o público também vibrou com o beijo entre os personagens Kelvin (Diego Martins) e Ramiro (Amaury Lorenzo) no folhetim de Walcyr Carrasco. Em comentários feitos no Instagram, Tatá Werneck, João Vitti e outras celebridades falaram sobre o momento marcante na televisão brasileira , que emocionou o público e a equipe da novela.

"Socorro, meu Deus", reagiu Vanessa da Matta. "O amor sempre vence", disse Clara Moneke. "Nossa que emoção! Amo vocês! Viva! Que alegria", comemorou Tatá Werneck. "Eu chorei! Eu torci! Eu amei", revelou Valéria Barcellos. " (A cena) Foi linda mesmo! Delicada e sensível, transcendendo a questão de gênero; o Amor é universal. Parabéns a todos!", afirmou João Vitti. "Viva", disse Rafael Gualandi. "Foi lindo walcyr! que trabalho importante, potente, necessário, doce, gentil! vocês fizeram historia!", opinou Letticia Munniz. "Parabéns!!!! Que cena!!!!!", vibrou Rita Batista.



Autor da novela, Walcyr Carrasco também comentou o beijo. "Saiu o grande beijo de Kelvin e Ramiro em 'Terra e Paixão'! Uma cena linda! Entregaram tudo! Estou feliz! Parabéns Diego Martins e Amaury Lorenzo. E viva o amor", escreveu na legenda.