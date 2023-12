Carlos Albert de Nóbrega aparece pela primeira vez após cirurgia no cérebro - Reprodução / SBT

Carlos Albert de Nóbrega aparece pela primeira vez após cirurgia no cérebroReprodução / SBT

Publicado 29/12/2023 14:02 | Atualizado 29/12/2023 17:31

Rio - O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, apareceu na TV pela primeira vez após passar por uma delicada cirurgia no cérebro . Ele fez uma participação em seu próprio programa, o "A Praça É Nossa", do SBT. Durante seu afastamento, a atração estava sendo comandada pelo filho de Carlos Alberto, Marcelo da Nóbrega.

fotogaleria

"E finalmente eu apareci. Aconteceu um acidente comigo, vocês sabem. Eu levei um tombo muito feio. E Deus me ajudou mais uma vez, porque quando caí, eu não dei com a cabeça na pedra porque minha mão me protegeu. Mas mesmo assim eu tive dois coágulos na cabeça. O primeiro era uma coisa pequena, e a gente achava que ia parar [de crescer]. Eu gravei o primeiro programa preocupado, o segundo [programa] eu quase não consegui terminar porque os coágulos estavam aumentando e eu tive que ser operado", disse o veterano.

Em seguida, o apresentador mostrou as cicatrizes. "Olha o que fizeram na minha cabeça, mas não tem importância. O que acontece é o seguinte, que é o pior. Olha o que eles [médicos] acharam em minha cabeça, um parafuso. Eu estou com um parafuso a menos", brincou.

Carlos Alberto agradeceu os grandes nomes que passaram pela "Praça". "Mas agora falando sério. Esse foi o primeiro banco da Praça. Esse banco aqui tem 35 anos, vai fazer 36 em maio. Por aqui sentaram grandes nomes, pessoas inesquecíveis, a nata do humor da televisão brasileira", iniciou.

"Eu não vou poder falar de todos, porque iria ficar um programa inteiro falando, mas eu peço que a produção mostre alguns momentos de vários colegas e amigos que passaram por esse banco, fazendo com que ele seja o mais antigo programa [de humor] da TV brasileira. Nenhum programa [de humor] tem 36 anos, esse banco tem", disse, ao relembrar os nomes de Ronald Golias, Dercy Gonçalves, Canarinho, Jorge Lafond, Roni Rios, Consuelo Leandro, Jorge Loredo e Arnaud Rodrigues entre outros.

O apresentador também garantiu que voltará a comandar a atração a partir da próxima quinta-feira.