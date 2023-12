Carlos Alberto de Nóbrega - reprodução de vídeo

Carlos Alberto de Nóbregareprodução de vídeo

Publicado 14/12/2023 11:12 | Atualizado 14/12/2023 11:20

Rio - Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, passará por uma cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, nesta quinta-feira, para retirar um coágulo na cabeça formado após sofrer uma queda em sua casa de campo no mês passado. A informação foi confirmada ao, em nota, pela assessoria do SBT.

"Carlos Alberto está interno no Hospital Sírio Libanês de São Paulo onde passará por uma cirurgia simples hoje a tarde para retirar um coágulo na cabeça, devido a um acidente doméstico ocorrido em novembro, com previsão de alta para os próximos dias", informa o comunicado.

Há um mês, o apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, foi internado após sofrer uma queda em sua casa de campo, bater a cabeça e trincar uma costela. Em entrevista ao "Fofocalizando", do SBT, Marcelo de Nóbrega detalhou o ocorrido. "Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor", afirmou.