Pedro Henrique, cantor gospel que morreu após infartar em showReprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 09:13 | Atualizado 14/12/2023 09:16

Rio - O cantor gospel Pedro Henrique morreu, na noite desta quarta-feira, após ser vítima de um infarto fulminante durante um de seus shows. Segundo as primeiras informações divulgadas, o artista, de apenas 30 anos, apresentava-se em Feira de Santana, na Bahia, quando sentiu-se mal e, infelizmente, não resistiu. A causa da morte ainda não foi confirmada.

Nascido em um lar cristão, Pedro Henrique adentrou o meio musical aos 3 anos de idade, quando fez sua primeira aparição pública. Em 2015, o cantor deu início à carreira profissional, postando inúmeros covers em seu canal do YouTube.

Logo depois de chamar atenção com seu trabalho, Pedro recebeu o convite de um produtor musical e deu início à gravação de seu primeiro grande álbum, chamado "Grande é o Senhor", ao lado de uma banda. Em 2019, o artista, que morava no Rio, decidiu iniciar sua carreira solo e passou a integrar o cast da gravadora Todah Music.

Vida pessoal

Pedro Henrique se tornou pai há pouco menos de dois meses, em 19 de outubro deste ano. A primogênita, Zoe, nasceu prematura, com 33 semanas de gestação, e é fruto do casamento do cantor com Suilan Barreto. O nascimento da menina chegou a ser comemorado pelo artista em suas redes sociais e, igualmente, foi celebrado por grandes nomes da música gospel, como as cantoras Cassiane e Jozyanne.