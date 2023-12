Taylor Lautner, ator que interpreta personagem Jacob Black nos filmes da Saga Crepúsculo - Reprodução / Instagram

Publicado 14/12/2023 09:38

Rio - Taylor Lautner, de 31 anos, revelou, nesta quarta-feira, que quase foi substituído por um ator mais velho na sequência dos filmes da saga "Crepúsculo". O artista, que foi o responsável por dar vida ao lobisomem Jacob Black, afirmou que a direção da obra pensava em alguém mais musculoso para interpretar o personagem a partir do filme "Lua Nova", de 2009.

"Eles me ligaram e disseram: 'Obrigado por sua participação, mas estamos substituindo você para o resto da franquia'. Meu personagem no primeiro livro deveria ser como um garotinho magricela de 16 anos, e no meio de Lua Nova, ele se transforma num homem musculoso de 25 anos", contou o ator à Alex Cooper em sua participação no podcast "Call Her Daddy".

"Na época, eu tinha 16 anos e, então, eles iriam escalar um cara de 20 e poucos anos para continuar e ser Jacob pelo resto da franquia. Eu tive que lutar pelo meu papel de volta", relembrou.

Lautner ainda explicou que, a partir da leitura dos livros de Stephenie Meyer, autora da saga, sentiu-se encorajado e passou a frequentar a academia regularmente, a fim de estar "apto" para o novo filme.

"Eu estava pronto, então, quando recebemos aquela ligação, minha equipe disse: 'Você o viu recentemente?'", disse o ator, explicando que já estava "treinando intensamente há cerca de nove meses" e havia ganhado cerca de 11 kg.