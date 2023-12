Stênio Garcia - Foto reprodução internet

Stênio Garcia Foto reprodução internet

Publicado 14/12/2023 10:28

Rio - Stênio Garcia, de 91 anos, usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para tranquilizar os fãs após ser hospitalizado pela segunda vez em menos de duas semanas. O ator, que está internado no Hospital Samaritano, na Barra da Tijuca, afirmou que está "ótimo", através de um vídeo publicado o Instagram, e alegou que apenas permanece no local para realizar novos exames.