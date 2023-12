Nattan visita a mansão de Neymar em Mangaratiba - Reprodução Internet

Publicado 14/12/2023 10:37

Rio - O jogador de futebol Neymar, de 31 anos, convidou o cantor Nattan, de 24, para visitar sua mansão em Mangaratiba, no Rio. "Vim ver se o joelho do homem já estava melhorando", escreveu Nattan ao postar fotos do encontro nas redes sociais, fazendo referência a lesão que o atleta sofreu enquanto jogava pela seleção brasileira recentemente.

"Passando um dia aqui na casa do nosso NJ", completou Nattan. "Pede pra ele voltar pro Santos", comentou o cantor João Gomes. "Os homens mais fiéis do país", brincou uma seguidora. "Dois craques", disse a cantora Mari Fernandez. "Dois jogadores", comentou o cantor Xand Avião.

Também houve quem criticasse Nattan pelo encontro. "Sai de perto desse homem, vida", disse uma pessoa nos comentários da postagem. "De um lado o maior do Brasil e do outro só o Neymar mesmo", comentou outro seguidor.

Nos Stories, do Instagram, Nattan também postou foto de um momento em que ele e Neymar jogavam poker com amigos. "Ficha neles", escreveu.