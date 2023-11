Carlos Alberto de Nóbrega recebe a visita de Sandro Zanirato - Reprodução do Instagram

Publicado 15/11/2023 07:53

Rio - Internado em um hospital de São Paulo após sofrer um acidente doméstico, Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu a visita de um amigo nesta terça-feira (14). O relações públicas Sandro Zanirato compartilhou, no Instagram, um clique ao lado do apresentador de "A Praça é Nossa", do SBT, e revelou que os dois deram boas risadas juntos na unidade de saúde.

"Amigo querido. Era só uma visita rápida... mas rimos tanto! Você das minhas histórias. Depois dizem que homem não gosta de fofoca", escreveu Sandro na legenda. A imagem foi compartilhada pela mulher do apresentador, a médica Renata Domingues.

Filho de Carlos Alberto, Marcelo de Nóbrega comentou o acidente que o pai sofreu, no último sábado, em entrevista ao "Fofocalizando", nesta terça. "Ele caiu da escada, tropeçou no chinelo, e bateu o rosto. O rosto dele tava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça. Ele fez uma tomografia e deu que o sangramento está diminuindo, em que o próprio organismo absorve esse sangramento com o tempo. Ele também trincou a costela e está com muita dor", afirmou.

Ele também falou sobre sobre a previsão de alta do pai. "Se Deus quiser, quinta-feira ele já recebe alta".

No Instagram, Renata Domingues também se manifestou sobre o acidente sofrido pelo marido e disse que maiores informações sobre o estado de saúde dele serão passadas pelo Hospital Sírio Libanês. "Pessoal, segurei ao máximo as informações sobre a queda do Carlos Alberto no último sábado, mas por se tratar de pessoa pública, fica difícil deixar 'in off'. Mesmo porque existem fãs que adoram ele e o trabalho dele", começou.

"Maiores informações médicas, apesar de eu ser médica, serão dadas pelos médicos do Hospital Sírio Libanês, pois como esposa, estou dando maior atenção para outros detalhes. Obrigada pelo carinho de todos vocês", relatou em seu story.