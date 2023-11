José Loreto responde pergunta de duplo sentido sobre Eslovênia - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2023 19:55

Rio - José Loreto, de 39 anos, não deixou passar uma mensagem indiscreta que recebeu no Instagram. Nesta terça-feira (14), o ator abriu uma caixinha de perguntas nos Stories relacionada a diabetes, doença com que foi diagnosticado aos 15 anos. No entanto, um seguidor aproveitou para enviar uma pergunta de duplo sentido com o nome da ex-BBB Eslovênia.

"Vai quando pra Eslovênia?", quis saber o internauta. Em vídeo, o galã mostrou ter entendido a intenção do questionamento e rebateu: "Você é bobo, né? Bem bobo".