Mariana Maffeis compartilha fotos do partoReprodução / Instagram

Publicado 15/11/2023 14:03

Rio - Mariana Maffeis, de 40 anos, primogênita da apresentadora Ana Maria Braga, de 74, compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (15), que deu à luz seu quarto filho. O parto da menina foi em casa, ao lado dos familiares.

"Nascer no mundo; quanta coragem. Um parto não é nada perto da decisão de estar aqui. Que fortuna a nossa você ter nos escolhido e empreendido a missão de chegar até nós, de estar conosco. Seja muito bem-vinda, filha minha; já amparada pela energia dos seus que são muitos", escreveu a professora do hatha yoga, que já é mãe de Joana, de 12 anos, Maria, de 9, e Varuna, de 2.

Mariana fez questão de descrever alguns detalhes do momento. "Chegou no conforto de sua casa, numa madrugada escura, calma e serena; cheia de estrelas brilhantes a te saudar e zelar. Chegou a neném, mágica, como todas nós, mães, insistimos em sentir em verdades tornadas indeléveis pelos instantes desdobrados no tempo infinito e cravejados na malha espiritual que é fundamento de tudo o que é real. Nascer é estar em corpo e espírito; coragem pura. Nasceu você!", revelou.

"Que estas imagens sensíveis, feitas pela meu companheiro de vidas Badarik, pai de dedicação ímpar, nos ajude a estarmos sempre em união com o sacro mistério; que as famílias possam sempre celebrar o divino que nos é presenteado no viver com a autonomia e soberania de nos sabermos responsáveis por nossas escolhas, a cada mínimo instante. Não há tempo para delegar nada a ninguém. Há tempo de assumirmos para sempre e de uma vez o que é e sempre será unicamente nosso: nossa humanidade, nossos corpos e espíritos, cada um em seu divino papel e respectivo protagonismo", afirmou elogiando o marido, o professor de yoga colombiano Badarik González.

"Sejamos todos abençoados e iluminados. Que cada consciência humana seja presente de si. Que a cada passo possamos meditar em nossas funções transcendentais de labor, união e expansão evolutiva. Bem-vinda, neném linda! Hare Krsna", completou Mariana.

A mulher é a primeira dos dois filhos de Ana Maria Braga, que também é mãe do diretor de fotografia Pedro Maffei, de 38 anos. A apresentadora não esteve presente na ocasião, e está em Dubai, país dos Emirados Árabes Unidos, para preparar reportagens especiais em comemoração aos 24 anos do "Mais Você".