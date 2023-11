Marcello Novaes exibe físico sarado e ganha elogios na web - Reprodução/Instagram

Marcello Novaes exibe físico sarado e ganha elogios na webReprodução/Instagram

Publicado 15/11/2023 16:17

Rio - Marcello Novaes, de 61 anos, aumentou ainda mais as temperaturas, nesta quarta-feira (15) ao compartilhar uma foto sem camisa nas redes sociais. Em postagem no Instagram, o galã mostrou que está com a saúde em dia e exibiu o abdômen trincado após um treino na academia.

fotogaleria

"Não, não é só estética! Mas sim, principalmente pela saúde e os benefícios do equilíbrio mental! Sua mente e corpo, trabalham juntos, tá?! É minha humilde opinião", defendeu o ator, na legenda da publicação.

Nos comentários, Marcello recebeu uma chuva de elogios pra lá de ousados, incluindo um recado da ex-mulher, Leticia Spiller: "Lindão gatão", escreveu a atriz, com quem o artista se relacionou entre 1995 e 2000. Os dois são pais do ator Pedro Novaes, de 27 anos.

Quem também reagiu à postagem foi a atriz Cristiana Oliveira, a Juma original de "Pantanal", que concordou com o colega: "Pois é, né? Por isso está esse Davi de Michelangelo", elogiou. "Não estava preparada", disse uma seguidora. "Meu deus, que calor!", disparou outra internauta. "Lindo demais", acrescentou mais uma fã.

Confira: