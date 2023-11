A rapper Ebony viralizou com música em que critica artistas masculinos como Filipe Ret e L7nnon - Reprodução/Instagram

Publicado 15/11/2023 19:01

Rio - A rapper Ebony, de 22 anos, movimentou as redes sociais, nesta quarta-feira (15), ao lançar uma "diss track", subgênero do hip-hop caracterizado pela troca de farpas entre artistas. Na música "Espero Que Entendam", a cantora natural de Queimados, na Baixada Fluminense, criticou o machismo que mulheres enfrentam na indústria musical e reforçou a mensagem citando nomes conhecidos do público, como Filipe Ret, Djonga, L7nnon, Baco Exu do Blues, BK, entre outros artistas masculinos.

"Espero que vocês entendam, vida / Adoro as músicas, mas preciso provar meu ponto / Eu tenho o rosto, eu tenho o corpo e eu tenho a rima / Se eu tivesse um p**, os bofes iam tá mamando", cantou a artista, no refrão da faixa, que ganhou o apoio de famosas como Camilla de Lucas, Clara Moneke e Clarice Falcão.

Em poucas horas, a música levou o nome de Ebony para o topo dos assuntos mais comentados do X, antigo Twitter, no Brasil. Uma postagem que compartilhou um trecho da canção já somava mais de 8,8 milhões de visualizações, até a publicação desta reportagem: "Meio que a Ebony foi grandona aqui peitando os rappers br (risos)", escreveu o autor do post.



A ex-BBB Camilla de Lucas elogiou a atitude da rapper e defendeu: "A questão não é concordar ou discordar dos 'ataques' da diss, cada um vai ter sua opinião. A questão é ter certeza que ela foi grandona de falar dos maiores da cena. Pra mim, ela merece aplausos só por ter coragem e não ter medo de se comprometer ou perder feat", disse.

"Vou ficar o dia todo falando da Ebony pois amo ver homens sendo pisoteados por mulheres bonitas", brincou uma internauta. "Então quer dizer que a Ebony engoliu a cena do rap inteira só com uma track? Diva", disparou mais uma pessoa. "Ai gente, como é gostoso uma boa briga inteligente no mundo da música. A Ebony alegrou meu dia", celebrou outro usuário da rede social.

Segundo Kaique Brasileiro, ex-assessor de Ludmilla, "Espero Que Entendam" já tem causado burburinho internacional: "A Ebony simplesmente deixou todo mundo em choque com essa diss. A galera da música do Brasil que tá aqui na Espanha pro Grammy Latino só tá falando disso", relatou.

Artistas citados reagem

A repercussão da música lançada por Ebony chegou até alguns dos nomes citados pela rapper, incluindo L7nnon, que fugiu de brigas ao comentar a faixa. "Mano, ‘nós não tá’ aqui pra rebater, ‘nós tá aqui’ pra voltar os olhares realmente, para as minas e para as pessoas que têm menos visibilidade no sentido da falta de oportunidade muitas das vezes, se ligou?", disse o cantor, em vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"Se pra nós do Rio de Janeiro, de São Paulo, já é algo difícil, imagina pro mano que é lá do Rio Grande do Norte, imagina pra uma mina que é de outros lugares também, tá ligado? E a Ebony é uma mina que mano, eu sou fã. Uma mina talentosa à beça. Uma mina preta que veio de baixo, estudada, tá ligado? Fala várias línguas, uma pessoa que entende a parada mesmo, assim como ela falou, que estuda o rap, estuda a música, procura também se aprofundar no bagulho pra entender melhor e saber o que tá fazendo", completou.

Filipe Ret também rasgou elogios para a rapper: "Ebony amassou, tirou onda! Papo reto... O pique é esse mesmo, faz seu som, faz sua verdade... Quem sou eu pra te falar alguma coisa também, para te aconselhar alguma coisa... Mas parabéns, amassou, tirou onda", declarou.

Quem também registrou ter escutado a música foi Djonga, a quem Ebony supostamente teria criticado dizendo que o rapper paulista "rima mal pra c*ralho". Ele compartilhou um vídeo em que aparece dentro do carro dirigindo ao som de "Espero Que Entendam", sorrindo ao ouvir o trecho em que seu nome é dito pela jovem.

Já Baco Exu do Blues foi outro nome cantado por Ebony, que afirmou ter sido chamada de "superestimada" pelo artista baiano, apenas por ser da Região Sudeste. Além disso, ela ainda alfinetou o rapper por suas parcerias com a cantora Luísa Sonza, nas músicas "Hotel Caro" e "Surreal". O cantor chegou a elogiar a fluminense, mas apagou a postagem pouco depois. "Espero que depois de hoje toda essa galera continue consumindo o trampo da Ebony e de outras minas", escreveu ele.

