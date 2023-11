MC Daniel e Yasmin Brunet - Reprodução / Instagram

Publicado 15/11/2023 15:55

Rio - O cantor MC Daniel compartilhou no Instagram, nesta quarta-feira (15), um vídeo em clima de intimidade ao lado da modelo Yasmin Brunet. Nas imagens, o artista afirma que terá que a levar ao hospital por causa de dores na costela.

fotogaleria

"Depois do show, teremos que ir ao hospital, pois Yasmin está com fortes dores na costela. Vamos fazer um raio-x", diz o MC. No vídeo a modelo parece estar sentindo dor, enquanto Daniel brinca que as dores são oriundas de uma suposta cirurgia de retirada da costela "em busca de um padrão de estética".

Após essa gravação, o artista ainda apareceu descendo um elevador e entrando em um carro ao lado de Yasmin.