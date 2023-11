Katarina Benzova - Reprodução do Instagram

Katarina BenzovaReprodução do Instagram

Publicado 15/11/2023 13:04 | Atualizado 16/11/2023 07:11

Rio - A fotógrafa Katarina Benzova moveu uma ação judicial neste mês, na Califórnia, contra o Guns N' Roses e sua produção em que acusa o empresário da banda, Fernando Lebeis, de assédio sexual. Ela também alega que houve violação de direitos autorais do seu trabalho. A profissional trabalhou com o grupo durante 12 anos (2010 - 2022), num total de 364 shows. As informações são do site "Loudwire".

De acordo com a publicação, Katarina informa no processo que Fernando fez investidas sexuais indesejáveis em relação a ela, de 2016, quanto se tornou empresário da banda, até o ano passado. Na ação, a profissional afirma que, após rejeitar Lebeis, ele se tornou agressivo e hostil, além de ser alvo "xingamentos, ridículo, comentários humilhantes, humilhação, intimidação e mentiras" por parte dele.

A fotógrafa também acusa o grupo de violação de direitos autorais em suas imagens, "através da reprodução, exibição pública, distribuição, criação de trabalhos derivados e retenção das fotografias de Benzova para licenças e venda a publicações de terceiros após rescisão de qualquer direito de faça isso". Segundo Katarina, a banda alterou várias fotos para cobrir infrações e alegar falsa propriedade delas.

Em comunicado enviado à "Loudwire", o Guns N' Roses se manifestou sobre o processo. "Sra. Benzova foi inicialmente contratada para fornecer serviços de fotografia de turnê para o Guns N' Roses em 2010. Ela trabalhou com a banda por 12 anos e foi paga e tratada extraordinariamente bem. Foi somente depois que seus serviços foram interrompidos em 2022 que ela tentou reivindicar a propriedade de fotos que seu contrato afirma claramente serem de propriedade da banda. A banda leva esse tipo de afirmação muito a sério, porém todas as evidências estabelecem que essas acusações são categoricamente e inequivocamente falsas. Esta resposta dela veio depois que a banda iniciou um processo contra a Sra. Benzova por afirmar falsamente a propriedade das fotos da banda".

O processo citado pelo grupo foi aberto na Califórnia em 24 de outubro para medida declaratória. Ainda de acordo com o site "Loudwire", a ação alega não propriedade e não violação de direitos autorais. O documento diz que após a contratação de Benzova, em 2010, ela concordou e reconheceu que a Waterhead International, Inc., que administra as turnês do Guns N' Roses além da Gundam LLC, seria a proprietária exclusiva de todas as obras de Benzova em nome do banda.

Além do Guns, Katarina já trabalhou com o AC/DC, Aerosmith, KISS, Ozzy Osbourne, entre outros artistas.