Key Alves, Flay e mais ex-BBBs se esbaldam em churrasco organizado por Gabi Lopes

Rio - A influenciadora Gabi Lopes reuniu um time de famosas, nesta quarta-feira (15), para curtir o feriado com um churrasco em uma mansão no Morumbi, bairro nobre de São Paulo. Entre as convidadas, estavam as ex-BBBs Key Alves, Flay, Sarah Andrade e Tina Calamba, que se esbaldaram em um dia de muita música e diversão, com direito a piscina e futebol de sabão. Vestindo biquínis coloridos, as famosas ainda mostraram a boa forma ao posar para fotos durante o evento.

