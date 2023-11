Diogo Nogueira e Paolla Oliveira - Reprodução do Instagram

Publicado 15/11/2023 12:48

Rio - Paolla Oliveira, de 41 anos, e Diogo Nogueira, de 42, aproveitam o feriado da Proclamação da República, nesta quarta-feira, juntinhos. A atriz compartilhou com os fãs, no Instagram, fotos em clima de romance com o amado. Em uma das imagens, ela aparece em cima do cantor.

Mariana Ximenes elogiou o casal: "Que amor". Os admiradores de Paolla e Diogo também comentaram a publicação. "Que lindos", disse um internauta. "Meu Deus, que casal", reagiu outro. "O solteiro não tem um dia de paz", brincou uma terceira pessoa.

Os artistas estão juntos desde 2021. Diogo, inclusive, já fez uma música para a amada, intitulada "Flor de Caña".







