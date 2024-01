Cesar Filho é contratado pelo SBT - Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 02/01/2024 12:04

Rio - Cesar Filho está de volta ao SBT após nove anos. O jornalista, que deixou recentemente a Record TV, onde apresentava o "Hoje em Dia", vai comandar o principal telejornal da emissora, o "SBT Brasil", que vai ao ar nas noites de segunda-feira a sábado. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da emissora, nesta terça, através de um comunicado.

"Tenho uma aliança de gratidão com Silvio Santos e a família SBT. Isso foi decisivo para minha volta", afirma Cesar, que teve sua primeira passagem no SBT em 1990 ao protagonizar ao lado de Virginia Nowick o remake do primeiro seriado da TV brasileira, "Alô Doçura", permanecendo até o ano seguinte.

Em 2005, retornou à emissora apresentando os jornalísticos "SBT Repórter", "Ver para Crer" (com Celso Portiolli), a nova versão de "Aqui Agora", a segunda fase de "Boletim de Ocorrências", "SBT Brasil", "Jornal do SBT Manhã", "Notícias da Manhã", e eventuais edições dos telejornais diários, até 2015 quando foi para a Record TV.