Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 24, na primeira chamada do programa - Reprodução

Tadeu Schmidt, apresentador do BBB 24, na primeira chamada do programaReprodução

Publicado 02/01/2024 13:57

Rio - O anúncio de quais serão os participantes do "BBB 24" será feito nesta sexta-feira (05), ao longo de toda a programação da Rede Globo. O horário para início da divulgação, no entanto, ainda não foi informado pela emissora.

A nova temporada do reality show estreia na próxima segunda-feira (08), e segue sob o comando do apresentador. O programa traz diversas novidades , entre elas o valor do prêmio, que pode chegar a R$ 3 milhões.