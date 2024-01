Silvero Pereira - Divulgação/Rede Globo

03/01/2024

Rio - Silvero Pereira aproveitou a expectativa do público para a nova edição do Big Brother Brasil , que estreia na próxima segunda-feira (08), para fazer uma brincadeira com os internautas.

É que ele apareceu em uma montagem que fez com a identidade visual do reality show, dando a entender que estaria no elenco deste ano.

Porém, ele garantiu que vai apenas acompanhar o programa, assim como os telespectadores. “A casa mais vigiada do mundo abre as portas e EU estarei acompanhando tudo junto com vocês”, escreveu.