Samuel de Assis reflete sobre relacionamento aberto no programa de estreia do Na Piscina com Fe Paes Leme, da GNT - Reprodução

Samuel de Assis reflete sobre relacionamento aberto no programa de estreia do Na Piscina com Fe Paes Leme, da GNTReprodução

Publicado 15/01/2024 22:07

Rio - Samuel de Assis refletiu sobre relacionamento aberto, nesta segunda-feira (15), na estreia do "Na Piscina com Fê Paes Leme", da GNT. No programa comandado por Fernanda Paes Leme, o ator revelou que não acredita na monogamia para o resto da vida.

fotogaleria

"Então, eu nunca vivi o relacionamento aberto (...) Já tive relações onde a gente falava assim: 'Vamos pegar? Vamos pegar! Vamos juntos'. Porque assim, eu não acredito na monogamia pelo resto da vida. Isso é uma crença minha. Eu tenho 41 anos, não acho que se a gente casar e ficar até os 80 (anos) juntos, eu não acho que a gente vai ficar até os 80 só transando entre a gente. Acho que não", começou.

"Se a gente quer curtir uma outra coisa, vamos juntos. Não somos parceiros? Não estamos juntos aqui? Então vamos lá juntos", concluiu. Na atração, Samuel ainda revelou que atualmente está solteiro.

Confira: