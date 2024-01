Samuel de Assis revela curiosidades no Na Piscina com Fernanda Paes Leme - Reprodução de vídeo / GNT

Samuel de Assis revela curiosidades no Na Piscina com Fernanda Paes LemeReprodução de vídeo / GNT

Publicado 16/01/2024 09:22 | Atualizado 16/01/2024 09:51

Rio - Samuel de Assis, de 41 anos, participou da estreia do programa "Na Piscina com Fê Paes Leme", do GNT, nesta segunda-feira, e entregou uma grande curiosidade sobre ele. O ator, que interpretou Ben em "Vai na Fé", da TV Globo, contou que ama praia de nudismo e nadar pelado.

"Amo praia de nudismo, amo nadar pelado. É uma delícia! Não tem nada melhor do que tomar banho pelado na praia", contou o artista, que enumerou algumas regras do local.

"São regras de comportamento. Mas é normal, é tranquilo. Não tiram foto. É proibido fotos, é proibido andar com o celular na mão. Aí, tem um ponto que fala: 'A partir daqui, obrigatoriamente, você tem que tirar a roupa'. Normalmente, são praias que ficam coladas em outras que não são (de nudismo). Então, você vai até um determinado espaço e você tem que tirar a roupa para ultrapassar. É legal, muito legal", comentou.