Belarmino morre em RenascerReprodução/Globo

Publicado 31/01/2024 14:27 | Atualizado 31/01/2024 17:44

Rio - Antonio Calloni, 62 anos, fez o público ficar preso às últimas cenas do coronel Belarmino , seu personagem em "Renascer" antes de morrer, no capítulo exibido na segunda-feira (29). Inconformado, o vilão se negou entregar suas terras a José Inocêncio (Humberto Carrão) e ofereceu sua alma ao "coisa ruim".

"Belarmino esteve muito presente no capítulo 7 com todo o seu conflito e com os famosos burrinhos da melhor qualidade (risos). Ele se vê completamente transtornado depois de ter caído na mentira de Firmino e Zé Inocêncio. Perdeu terra, dinheiro e poder. Tudo isso na presença da mulher, Nena", iniciou Calloni em entrevista ao DIA.

Depois de pensar que tinha matado seu rival, Belarmino foi surpreendido com o falso velório de Zé e acabou morto a tiros. O público deve demorar a descobrir quem matou o coronel. Antes disso, ele se vingou de Firmino, que morreu preso em um carro afogado em uma "chuva de cacau".

"Tive que ser bastante generoso com o personagem, principalmente nesse momento. Belarmino mata e morre, um momento extremo e potente. A repercussão do público e da crítica foi gigantesca, fiquei emocionado e agradecido", comemora.

Apesar de uma cena forte e impactante, Calloni garante que o clima nos bastidores é de leveza.

"Para mim, todas as cenas são pura diversão e prazer, procuro não valorizar a dificuldade. Prefiro a “facilidade” do faz de conta.", conclui.

Com mais de 40 anos de carreira, o ator iniciou no teatro em 1980 e fez grandes papéis na TV: "Terra Nostra" (1999), "O Clone" (2001), "Caminhos das Índias" (2009) e "Além da Ilusão" (2022) são algumas das novelas que ele se destacou.