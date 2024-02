Genilson Araújo - Reprodução/Instagram



Publicado 02/02/2024 11:51 | Atualizado 02/02/2024 12:39

Rio - Repórter aéreo da Globo nos telejornais do Rio, o veterano Genilson Araújo usou as redes sociais nesta quinta-feira (1°), para atualizar seu estado de saúde e falar sobre o início do tratamento contra um câncer nas amígdalas - dois órgãos localizados no fundo da garganta.

Ele está afastado das atividades no tradicional "Globocop" do "Bom dia Rio" desde dezembro do ano passado e precisou realizar uma cirurgia às pressas devido a gravidade do caso. "Fiz a cirurgia, deu tudo certo, foi tudo legal, o câncer foi embora, o tumor foi embora... Mas é preciso complementar com quimioterapia e com radioterapia", explicou.

"Eu estou começando aqui a minha primeira quimioterapia. Graças a Deus deu tudo certo, tudo bem, a radioterapia também foi e eu acho que, pelo planejamento aqui que eu vi da galera do hospital, em mais um mês, um mês e meio, estou saindo dessa. Beleza? Um beijo aí para quem está na torcida. Com certeza eu sei que todos estão, obrigado pelas orações, pelo carinho de todos vocês. Já, já o Gegê está de volta. Beijão para todo mundo", acrescentou.

Na legenda da publicação, ele reforçou que está se apegando a fé. "Um dia de cada vez, com fé em Deus, nos orixás, santos, falangeiros, na ciência, nas preces, rezas, orações, nos trabalhos e na força de todos vocês. Senti toda essa energia, acreditem, nesse momento difícil em minha vida. Repito, momento, porque a vida é feita de fases boas e ruins. A sabedoria está em entender isso e aceitar, sem deixar de lutar pelo melhor para a gente. Beijos", concluiu.