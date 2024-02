Geraldo Luís - Divulgação/Rede TV

Publicado 19/02/2024

O apresentador Geraldo Luís voltou às telinhas comandando o programa "Geral do Povo", na RedeTV!, após 16 anos à frente do "Balanço Geral SP", na Record.

No ‘Geral do Povo’, o apresentador embarca em uma jornada pelos quatro cantos do país para compartilhar histórias inspiradoras e exemplos de perseverança, otimismo e coragem do povo brasileiro diante dos desafios que a vida impõe.A atração reúne convidados, apresentações musicais, jogos divertidos e prêmios, em que os próprios artistas também compartilham histórias pouco conhecidas pelo público. “Nenhum domingo será igual ao outro. O povo vai se ver na tela da TV de novo!”, garante Geraldo.Com direção-geral da polêmica Marlene Mattos , que já trabalhou com Xuxa Meneghel e foi um dos maiores destaques no documentário da Rainha dos Baixinhos para o Globoplay, o "Geral do Povo" é exibido todos os domingos, ao vivo, a partir das 17h30.“É a realização de um sonho. Estou muito feliz por voltar aos domingos, que é o dia da família brasileira, o dia que eu amo”, destaca. Geraldo revela que quando houve o seu desligamento da Record em junho de 2023, a Rede TV! logo o acolheu e partiu da emissora a proposta para um novo programa.“Podendo fazer o que eu quero, sendo da forma que eu sou. Sem censura, sem pudor. Eles me chamaram e me disseram 'Nós queremos você, da forma que você é'. Isso pra mim foi um aviso de Deus. Eu rompi um contrato com a Record, que iria até setembro deste ano [2024], para ter a minha liberdade”, ressalta.A troca de emissora, no entanto, não foi tão simples apesar de ter sido bem-recepcionado por todos os funcionários. “Sabe aquele tapete vermelho? Algo que você não está acostumado mais? Claro, existem limitações de produção e gastos. Mas apesar disso, a RedeTV! foi muito humana comigo. A vida é feita de desafios e recomeços. Estamos brigando com grandes concorrentes e eu respeito cada um deles”, justifica.Para tentar disputar seu espaço, Geraldo conta com uma equipe de apenas seis produtores, além da direção de Marlene Mattos. “A coisa mais difícil de se fazer em televisão é o simples. Televisões gastam milhões em produção e colocam 200 pessoas ou mais envolvidas em um único projeto”, alfineta. “É difícil acreditar [que eu tenha uma equipe tão pequena], mas é isso aí. A RedeTV! me deu esse voto de confiança para fazer o que eu sei fazer”, acrescenta.Marlene Mattos, por sua vez, foi escolhida a dedo por Geraldo. O apresentador conta que eles já vinham conversando há cerca de três anos. “Já na RedeTV!, eu disse que queria alguém com ‘cara de domingo’. Alguém experiente, corajoso, que entenda de televisão, porque não podemos errar”, explica.Marlene foi por quase duas décadas a empresária de Xuxa e teve um rompimento abrupto com a apresentadora, que alega que a profissional manteve condutas abusivas tanto com ela própria, quanto com suas assistentes de palco, as paquitas — o que supostamente criava um mal-estar nos bastidores.O paulista Geraldo garante que a sua relação com Marlene é excelente, mas se diz ainda magoado com o que vivenciou na Record, apesar de estar grato pelo que conseguiu construir na emissora. “Criei todo o formato do 'Balanço Geral', o quadro ‘Hora da Venenosa’... e deu tão certo que ele está consolidado até nas emissoras afiliadas. Mas alguém de lá [da Record] de forma misteriosa e desumana, tentou esconder esse sucesso, me colocando para trabalhar na madrugada. Eu não sou alguém de madrugada. Respeito é bom e a gente gosta, mas quando a gente não recebe, a gente busca em outro lugar. E foi o que eu fiz”, conclui.