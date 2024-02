Caique Ivo celebra sucesso em ’Renascer’ - Reprodução do Instagram

Caique Ivo celebra sucesso em ’Renascer’Reprodução do Instagram

Publicado 07/02/2024 10:09 | Atualizado 07/02/2024 11:03

Rio - Caique Ivo, de 10 anos, se tornou assunto nas redes sociais depois de brilhar como João Pedro, na primeira fase de "Renascer", da TV Globo. O ator, que já tem cinco anos de carreira e iniciou seu trabalho na emissora em "Verão 90" (2019), confessa que se surpreendeu com os elogios que recebeu pela sua performance no remake e não esconde a felicidade com o personagem marcante.

fotogaleria

"Já fiz várias participações na Globo e esse trabalho está sendo muito importante, porque pude mostrar o que sei fazer de melhor. Gostei muito dos comentários e eu não imaginei que teria uma repercussão tão grande como teve. Fiquei muito feliz com os elogios, o incentivo. Teve pessoa até que fez campanha falando que 'eu não tenho pai (na novela), mas eu tenho o povo'. Achei muito engraçado isso. Teve pessoa que falou que não quer saber mais do (Humberto) Carrão, porque maltratou o João Pedro... Teve gente que disse que não quer mais assistir a novela, porque não deveria sair a fase", recorda o pequeno.

"Também teve muita gente que falou que sou referência para os atores mirins, para outros pretos. Fiquei feliz em ver esses comentários. Nunca imaginei que eu poderia ser referência de algumas pessoas. Teve gente que falou assim: 'Desde os tempos da Mel Maia eu não via um ator mirim entregar tanto desse jeito na atuação. Eu fiquei bem chocado", admitiu.

Deste trabalho, Caique leva, além de muitos elogios, grandes amizades. "Fiz vários amigos dentro de set, como o Juan Paiva, que eu já conhecia. Acabei fortalecendo essa amizade com ele e hoje a gente é muito amigo. O Guilherme Leal também, que faz o Venâncio mais novo na primeira fase, que eu também já conhecia aqui fora, só que não era tão próximo. Tem o Adanilo Reis, o Humberto Carrão, Evaldo Macarrão, Julia Lemos e Uiliana Lima. Todas essas pessoas sempre estavam me acolhendo, me ajudando nas cenas. Gostei muito de contracenar com eles e acabaram virando meus amigos", frisa.

Ídolos na novela

Após protagonizar cenas emocionantes com Humberto Carrão, Caique Ivo exalta o artista e revela que ele é um de seus ídolos do remake. "Meus ídolos dentro de "Renascer" são o Carrão e a Juliana Paes. O Carrão, assim, é um ator que eu não tenho nem palavras pra descrever. Ele transforma qualquer cena em verdade verdadeira, como diria João Pedro. E também a Juliana Paes, que eu sou doido por ela desde que ela fez a Bibi Perigosa, em "A Força do Querer". Fiquei vidrado nela, porque eu gostei muito das cenas dela na comunidade, ela era brabona. Quando soube que ela ia fazer "Renascer" fiquei muito animado para conhecer ela", diz ele, que ficou triste por não contracenar com a atriz. No entanto, ele deu um jeitinho de encontrar a ídola.

"Vi no roteiro que Juliana Paes ia estar no mesmo horário que eu lá no Projac. Fiquei muito feliz e quando eu encontrei ela, na maquiagem, pedi uma foto. Ela falou direitinho comigo, muito simpática. E na segunda vez que eu encontrei ela, eu estava lanchando lá na praça de alimentação e ela falou pra mim: 'Então, você é o Caique que quando entra em set, ninguém mais quer saber de ninguém, só quer saber de você'. Eu fiquei paralisado, feliz. Fiquei pensando isso durante dois dias", completou.

Ganhou mais de quatro mil seguidores

O perfil de Caique no Instagram foi impactado devido ao grande sucesso dele na novela. O ator já ganhou mais de quatro mil seguidores nos últimos dias, o que foi motivo de surpresa para o pequeno. "Nunca me importei com os seguidores, o que importa para mim são os trabalhos, só que eu não estava esperando. Só tinha só 5 mil seguidores no Instagram. Mas quando as cenas de João Pedro foram ao ar na novela, eu fui de 5 mil para 6 mil, eu já fiquei muito feliz e comecei a ficar prestando atenção no Instagram. No mesmo dia, fui de 6 mil para 7 mil. No segundo dia da novela, no caso segunda, eu fui de 7 mil para 8 mil. Comecei a ficar maluco. Agora já tenho 9 mil. Fiquei muito feliz. A repercussão, como eu já falei, foi muito grande, tanto que as pessoas começaram a fazer campanhas, comentários e eu fiquei muito emocionado com isso. Porque eu não estava esperando, realmente", admitiu.